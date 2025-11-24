‘야구여왕’ 첫 회부터 진땀…추신수, A·B·C등급 공개에 현장 얼어붙었…

‘야구여왕’ 첫 회부터 진땀…추신수, A·B·C등급 공개에 현장 얼어붙었다

[스포츠조선 조민정 기자] 국내 첫 여성 레전드 야구팀을 향한 가혹한 '등급 테스트'가 시작된다.

채널A 새 스포츠 예능 '야구여왕'이 25일 오후 10시 첫 방송된다. 첫 회에서는 국내 50번째 여성 야구단 '블랙퀸즈' 결성을 위한 입단 테스트가 펼쳐진다. 육상 김민지, 리듬체조 신수지, 핸드볼 김온아·박하얀, 유도 김성연, 수영 정유인, 스피드스케이팅 김보름, 소프트볼 아야카, 복싱 최현미, 사격 박보람, 조정 이수연, 축구 주수진, 아이스하키 신소정, 배드민턴 장수영, 테니스 송아 등 각 종목을 대표했던 국가대표 출신 선수들이 이름을 올렸다.

테스트는 레전드 감독과 단장이 눈앞에서 확인한다. 감독 추신수를 중심으로 단장 박세리, 코치 윤석민이 선수들의 포지션, 수비 감각, 송구 속도, 배팅 파워 등을 직접 체크하며 냉정한 평가에 돌입한다.

테스트 종료 직후 추신수는 전원 앞에서 등급 발표를 예고한다. "A등급은 바로 주전 투입, B등급은 실력 향상 후 경기 출전, C등급은 벤치행, 방출 후보"라는 선언이 떨어지자 현장은 순간 얼어붙는다. 스튜디오 곳곳에서 "잔인하다""가혹하다"는 탄식이 터져 나온다.

이윽고 이름이 하나씩 호명된다. 실력을 입증하며 곧바로 전력으로 투입될 'A등급', 발전 여지를 인정받은 'B등급'은 환호와 박수 속에 발표된다. 그러나 추신수는 이어 "사실상 B-인 선수가 하나 있다. 벤치에 둘 실력은 아니지만, 경기를 뛰기엔 불안하다"며 '등급 판별 보류자'를 지목한다. 당사자는 충격에 말을 잇지 못한다.

그리고 끝내 발표된 'C등급'. 방출 위험까지 걸린 냉혹한 결과에 선수들은 "충격이다", "나 자신에게 화가 난다", "방출만은 절대 안 된다"고 오열 섞인 속내를 털어놓는다. 곧바로 독기 어린 다짐이 이어진다. "몸을 갈아 넣겠다" "오늘부터 숙소에서 연습만 한다."

일정을 마친 뒤 선수들은 곧장 첫 팀 훈련에 돌입했다. 숨 가쁜 스윙, 펑고, 캐칭 훈련이 이어졌고 박세리와 윤석민은 "역시 운동선수는 다르다. 모든 게 진심"이라며 만족스러운 표정을 감추지 못했다.

'야구여왕'은 서로 다른 종목에서 전설을 남긴 여성 선수들이 야구라는 완전히 새로운 세계에 도전하는 스포츠 예능. '블랙퀸즈' 감독·단장과 함께 전국여자야구대회 우승을 목표로 성장하는 여정을 그린다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

