게임문화재단, '2025 보호자 리터러시 교육' 온라인으로 24일부터 실…

게임문화재단, '2025 보호자 리터러시 교육' 온라인으로 24일부터 실시

기사입력 2025-11-24 08:58


게임문화재단은 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 함께 '2025 보호자 게임리터러시 교육 - 게임보다 흥미로운 게임 이야기' 온라인 교육을 24일부터 실시한다고 밝혔다.

이번 교육 '같이 고민하는 게임의 가치 - 게임보다 흥미로운 게임 이야기'는 누구나 쉽게 참여할 수 있는 온라인 플랫폼을 기반으로 접근성을 넓히고, 전문가 대담 형식의 콘텐츠를 통해 학부모의 게임 이해 역량을 높이고자 마련됐다.

교육은 소통과 진로, 두 가지 섹션으로 구성된다. 첫번째 섹션인 소통 분야에서는 게임을 이용하는 자녀에 대한 이해를 돕고, 게임을 매개로 한 자녀와의 소통 방법 및 가정 내에서 실질적으로 적용할 수 있는 게임 이용 지도 방안을 다룬다. 두번째 섹션인 진로 분야에서는 게임 및 e스포츠 문화와 산업에 대한 이해를 돕고, 게임 관련 직무를 소개하며, 게임 산업 내 다양한 진로 및 직업을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공한다.

패널은 총 4인의 분야별 전문가가 참여한다. 소통 섹션에서는 가천대학교 게임·영상학과의 정무식 교수가 진행과 토론을, 진로 섹션에서는 이장주 이락디지털문화연구소 소장이 진행과 토론을 담당한다. 아동심리 전문가인 이보연 한국영유아발달코칭협회 회장과 전 블리자드 공공정책 총괄 출신의 김우정 전문가는 토론 패널로 참여한다. 교육 영상은 총 7편으로 구성되며, 모두 게임문화재단 유튜브 채널에 게시될 예정이다. 이와 함께 영상 시청 및 만족도 설문조사 참여자 대상 이벤트도 진행된다.

게임문화재단 유병한 이사장은 "이번 교육은 학부모가 게임을 단순한 여가 수단이 아니라, 자녀와 소통하고 미래 진로를 함께 고민할 수 있는 문화적 매개로 이해할 수 있도록 돕는데 목적이 있다"며 "앞으로도 재단은 세대 간의 인식 차이를 좁히고, 모두가 건강한 게임문화를 누릴 수 있도록 다양한 교육과 소통 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

