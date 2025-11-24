[SCin스타] 생일 맞은 송혜교 “행복하게 보냈습니다” 두건+케이크 들…

[SCin스타] 생일 맞은 송혜교 “행복하게 보냈습니다” 두건+케이크 들고 감사인사
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 생일을 맞아 근황을 전했다.
송혜교는 최근 자신의 SNS를 통해 "생일 축하해 주셔서 올해 생일도 행복하게 보냈습니다. 보내주신 꽃들과 선물들 잘 받았습니다. 너무 감사합니다. 좋은 작품으로 인사 드릴게요. 사랑합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
사진 속 송혜교는 머리에 두건을 두른 채 청초한 분위기를 자아냈다. 생일 케이크를 들고 수줍게 미소 짓는가 하면 초근접 셀카에서도 흐트러짐 없는 미모를 드러냈다.
누리꾼들은 "생일 축하드립니다", "영원한 여신", "케이크보다 얼굴이 더 화사하다", "언제나 응원합니다"라며 뜨거운 반응을 보냈다.
한편 송혜교는 영화 '검은 수녀들'로 스크린 관객을 만났으며, 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에 특별출연했다. 현재는 공유·김설현·차승원·이하늬 등과 함께 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'(가제)를 촬영 중이다. 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 한 시대 성장물로 내년 공개 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
