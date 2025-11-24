이제훈vs윤시윤, 혈투 임박…‘모범택시3’서 제대로 맞붙는다

|
[스포츠조선 조민정 기자] 윤시윤이 파격적인 빌런 캐릭터로 돌아온다.
2년 만에 시즌3로 컴백한 '모범택시'는 첫 방송 전부터 역대급 악역 라인업을 예고하며 기대감을 끌어올린 바 있다. 첫 회부터 일본 배우 카사마츠 쇼가 안타고니스트로 등장한 데 이어, 이번 에피소드에서는 윤시윤이 두 번째 메인 빌런으로 출격한다.
윤시윤이 연기하는 차병진은 중고차 사기 카르텔의 최정점에 서 있는 냉혹한 인물. 공개된 포스터 속 윤시윤은 이질적일 만큼 날카롭고 삭막한 외모로 시선을 압도한다. 눈빛에서는 살기가 서려 있고, 마른 윤곽에서 느껴지는 극도의 예민함은 그동안 보여준 이미지와 완전히 결을 달리한다.
제작진에 따르면 윤시윤은 차병진 캐릭터를 완벽하게 소화하기 위해 극한의 체중 감량을 자청하고, 기존과는 전혀 다른 분위기를 만들어냈다고 전했다. 평소 '바른 청년' 이미지가 강했던 윤시윤의 파격 변신 자체가 큰 관심을 모으는 이유다.
'모범택시3' 측은 "윤시윤 배우의 반전과 몰입도 높은 연기가 이번 에피소드의 핵심"이라며 "시청자 역시 깜짝 놀라게 될 것"이라고 귀띔했다.
