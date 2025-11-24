'故이선균 사별' 전혜진, 슬픔 연기로 승화..1인 18극 '라이오스' …

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 전혜진이 1인 18역에 도전한 연극 '안트로폴리스Ⅱ ? 라이오스'(ANTHROPOLIS Ⅱ - Laios, 이하 '라이오스')를 성황리에 마쳤다.
전혜진은 지난 6일부터 22일까지 서울 명동예술극장에서 상연된 '라이오스'에서 라이오스를 포함한 총 18명의 인물을 오롯이 홀로 소화해 내며 작품을 이끌었다. 일찌감치 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 받았던 '라이오스'는 무대에 오른 단 한 사람, 전혜진에 의지해 105분 간 쉴 새 없이 몰아치는 연기의 대향연으로 입소문의 중심에 서며 높은 화제성을 보였다.
'라이오스'는 롤란트 쉼멜페니히의 '안트로폴리스 5부작' 중 두 번째 작품이자 국내 초연작으로 연극 팬들의 기대를 한몸에 받았던 바. 특히 '라이오스'의 유일한 출연자인 전혜진이 펼쳐내는 1인 18역 열연은 '전혜진의 연기 차력쇼'라는 말이 절로 터져 나올 정도로 감탄을 자아냈다는 평이다.
"안녕하세요, 전혜진입니다"라는 담백한 인사말을 건네며 무대 위에 오른 전혜진은 시작과 동시에 자신의 이름을 내려놓고 시시각각으로 새로운 캐릭터에 몰입해 나갔다. 나이 든 라이오스가 되는가 싶더니 20대의 라이오스로 돌변해 관객에게 말을 건넸고 이후에는 이오카스테, 크리시포스, 오이디푸스 등 우리에게도 익숙한 신화 속 인물로 변신해 한시도 지루할 틈 없는 연기를 펼쳐냈다. 또한 '라이오스'를 통해 미성의 소년에서 진한 사투리를 구사하는 테베의 노인 연기까지 연기 스펙트럼을 무한대로 확장시킨 전혜진은 관객들을 스토리의 소용돌이에 함께 휩쓸리게 했다.
인터미션 없이 진행된 105분의 공연이지만 전혜진은 계단으로 디자인된 무대 위를 성큼성큼 오르내리고 오토바이를 타고 무대를 누비는 역동적인 움직임으로 공연장에 거대한 에너지를 불어넣었다. 지치지 않는 호흡과 발성에 공연장은 그야말로 전혜진의 놀이터가 된 듯 그가 만들어 낸 흐름에 좌우됐다.
10여 년 만에 연극 무대에 복귀하는 만큼 큰 기대를 한 몸에 받았던 전혜진은 상상 그 이상의 연기력으로 "인생에서 처음 느껴보는 충격", "이게 진짜 연기 차력쇼임", "연기 잘하는 배우인 걸 알고 봤는데도 진짜 잘했다" 등 쏟아지는 호평 속에 무사히 대장정을 마무리했다.
'라이오스'를 성황리에 마무리한 전혜진은 곧바로 차기작인 '신입사원 강회장' 준비에 들어간다. 전혜진은 '신입사원 강회장'에서 하나에 꽂히면 물불 가리지 않는 목표지향적 성격의 소유자이자 어릴 때부터 쌍둥이 동생과 싸우며 자란 덕에 강력한 전투력을 가진 강재경 역을 맡았다.