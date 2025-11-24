안현모 "너무 이기적이고 가증스럽다" 분노한 범인…임산부 숨진채 발견, …

[스포츠조선 고재완 기자] "어떻게 그동안 모른 척 연기를 했는지 너무 이기적이고 가증스럽다"
25일 방송하는 KBS2 '스모킹 건'에서는 '드들강 미스터리'를 다룬다.
2007년 6월 19일, 강가에 차량이 빠져 있다는 신고가 접수됐다. 인양된 차 안에서는 임신부가 숨진 채 발견됐는데, 운전 미숙으로 인한 익사로 일단락됐지만, 어딘가 석연치 않음을 느낀 담당 형사. 그는 최초 신고자의 '목소리'에 집중하기 시작했고 주변 인물들을 대상으로 수상한 목소리를 조사하기 시작했다.
사건을 놓지 않고 추적하던 형사는 4년 만에 드디어 결정적 스모킹건을 발견했다. 국과수에 신고자의 목소리 분석을 의뢰한 결과, 목소리 사이사이 제3의 인물 목소리가 포착된 것이다. "떨지 말어, 겁먹지 마"라는 한 남자. 신고자에게 할 말을 옆에서 일일이 일러주던 그는 과연 누구일까. 집요한 수사 끝에 문제의 제3자 목소리의 정체가 드러나자, 출연진들은 충격을 감추지 못했다.
안현모는 "생각지도 못했던 사람"이라며 "어떻게 그동안 모른 척 연기를 했는지 너무 이기적이고 가증스럽다"며 분노했다. 이지혜는 "범인은 처음부터 계획적으로 접근한 것 같다"며 "믿었던 사람한테 큰 배신을 당한 피해자가 너무 안타깝다"고 말을 잇지 못했다.
한편, 이날 방송에는 직접 수사에 참여하며 실체적 진실을 밝혀낸 안광현 당시 광주지방검찰청 강력부 검사가 직접 출연해 사건의 전말을 생생하게 증언한다. 또, 이철형 음성분석가가 출연해 '스모킹 건' 최초로 성문(목소리 주파 그래프)을 분석, 어떻게 범인을 밝혀낼 수 있었는지 분석한다. 그리고 이광민 정신건강의학과 전문의가 출연해 피해자가 왜 이런 덫에 걸릴 수밖에 없었는지 심리적 원인에 대해 깊이 있게 들여다본다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com