펍지 스튜디오의 신작 'PUBG: 블랙 버짓', 12월 첫번째 알파 테스…

크래프톤은 펍지 스튜디오의 신작 'PUBG: 블랙 버짓(PUBG: Black Budget)'의 첫번째 비공개 알파 테스트를 오는 12월에 진행한다고 밝혔다.
참가자는 스팀 상점 페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며, 테스트 기간 중 SOOP, 치치직 드랍스를 통해 액세스 키를 획득할 수도 있다. 이번 테스트는 비밀유지계약(NDA) 없이 진행돼 스트리머와 크리에이터가 자유롭게 게임 플레이 영상, 리뷰, 스트리밍 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있다. 펍지 스튜디오는 이를 통해 이용자와 크리에이터가 게임의 초기 빌드를 개방적인 형태로 경험하고, 피드백을 제공하는 기회를 확대할 것으로 기대하고 있다.
또 공식 X(구 트위터)와 스팀 공지사항을 통해 크리에이터 전용 혜택 신청도 진행 중이다. 선정된 크리에이터는 커뮤니티에 배포 가능한 알파 테스트 코드를 추가로 제공받을 수 있다.
'PUBG: 블랙 버짓'은 탐험과 발견을 중심으로 한 PvPvE 익스트랙션 슈터로, 기존의 생존·전투 중심 슈터 장르를 새롭게 정의한다. 이용자는 초자연적 현상과 비밀 기술이 얽힌 '콜리 섬(Coli Island)'을 무대로 매 레이드마다 다른 위험과 진실에 맞서 싸우게 된다. 숨겨진 시설을 탐험하고 전리품을 수집하며 섬의 비밀을 밝혀내는 것이 핵심으로, 펍지 스튜디오는 '전투 그 이상, 탐험과 발견의 슈터 경험'을 내세우고 있다.