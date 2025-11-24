2025년 꽉 채웠다..윤계상, '트라이'→'UDT'→god 콘서트

기사입력 2025-11-24 19:07


[스포츠조섬 문지연 기자] 윤계상의 2025년이 꽉 찼다.

윤계상이 2025년을 빈틈없이 채우며 '윤계상 표 저력'을 다시금 입증했다. 드라마와 광고 그리고 공연까지 장르를 넘나들며 열일 행보를 보인 것. 특히 올여름 종영한 SBS 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'를 흥행으로 이끌며 독보적인 존재감을 증명한 데 이어, 지난 17일 첫 공개된 쿠팡플레이 X 지니 TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'에서는 단숨에 기대감을 고조시키며 인생캐 경신의 시작을 알렸다.

윤계상은 '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 화제성과 시청률을 모두 잡으며 치트키로 활약했다. 괴짜 신임 감독 주가람 역을 능청스러운 코믹 연기와 깊이 있는 내면 연기로 그려내 웃음과 감동을 선사했고 윤계상이기에 가능한 또 하나의 캐릭터를 만들어냈다.

매 작품마다 캐릭터에 입체감을 더하는 윤계상의 주특기는 이번 'UDT: 우리 동네 특공대'에서도 통했다. 특작부대 요원 출신 보험 조사관 최강 역으로 돌아온 윤계상은 이중적 캐릭터를 영리하게 풀어내며 전개를 주도했다. 유쾌함은 배가됐고, 거침없는 액션까지 더해지며 흡입력도 극대화됐다. 작품 중 진선규, 고규필과의 찰진 케미스트리도 일찍이 'UDT: 우리 동네 특공대'의 관전 포인트로 자리 잡으며 초반 이목을 확실히 집중시켰다.

이러한 윤계상의 상승세는 광고 시장에서도 이어졌다. 신뢰감 있는 이미지와 대중적인 호감도로 덕분에 광고 모델로도 활약한 윤계상은 실제로 그가 모델로 나선 브랜드의 판매 상승에도 힘을 보탰다. 대중뿐 아니라 브랜드도 사로잡은 대세 배우로 단단히 자리매김했다.

배우 활동에 이어 가수 god로서의 존재감 역시 계속된다. 12월에 예정되어 있는 2025 god CONCERT 'ICONIC BOX'로 팬들과의 만남을 앞두고 있는 것. 이번 연말 콘서트는 이미 전 회차 전석 매진을 달성, 국민그룹 god의 변함없는 티켓 파워를 재확인시켰다. 지난 2024년 연말 콘서트 'Chapter 0'에 이어 팬지오디와 대중들의 반가움을 다시 한번 폭발 시킬 전망이다.

넷플릭스 시리즈 '괸당'(가제)에 출연을 확정 지으며 차기작까지 예고한 윤계상의 열일 행보는 현재 진행형이다. 올 한 해를 뜨겁게 채우며 질주를 이어가고 있는 윤계상. 폭넓은 영역에서 흔들림 없는 존재감을 보여주고 있는 윤계상이 앞으로 어떤 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

한편, 윤계상이 액션 코미디 장르의 끝판왕을 보여줄 'UDT: 우리 동네 특공대' 3회는 24일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

