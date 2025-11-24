2025년 꽉 채웠다..윤계상, '트라이'→'UDT'→god 콘서트

|
[스포츠조섬 문지연 기자] 윤계상의 2025년이 꽉 찼다.
매 작품마다 캐릭터에 입체감을 더하는 윤계상의 주특기는 이번 'UDT: 우리 동네 특공대'에서도 통했다. 특작부대 요원 출신 보험 조사관 최강 역으로 돌아온 윤계상은 이중적 캐릭터를 영리하게 풀어내며 전개를 주도했다. 유쾌함은 배가됐고, 거침없는 액션까지 더해지며 흡입력도 극대화됐다. 작품 중 진선규, 고규필과의 찰진 케미스트리도 일찍이 'UDT: 우리 동네 특공대'의 관전 포인트로 자리 잡으며 초반 이목을 확실히 집중시켰다.
이러한 윤계상의 상승세는 광고 시장에서도 이어졌다. 신뢰감 있는 이미지와 대중적인 호감도로 덕분에 광고 모델로도 활약한 윤계상은 실제로 그가 모델로 나선 브랜드의 판매 상승에도 힘을 보탰다. 대중뿐 아니라 브랜드도 사로잡은 대세 배우로 단단히 자리매김했다.
넷플릭스 시리즈 '괸당'(가제)에 출연을 확정 지으며 차기작까지 예고한 윤계상의 열일 행보는 현재 진행형이다. 올 한 해를 뜨겁게 채우며 질주를 이어가고 있는 윤계상. 폭넓은 영역에서 흔들림 없는 존재감을 보여주고 있는 윤계상이 앞으로 어떤 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.
한편, 윤계상이 액션 코미디 장르의 끝판왕을 보여줄 'UDT: 우리 동네 특공대' 3회는 24일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com