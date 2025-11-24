정선아, ♥연하 남편과 싸우다 가출까지 "지금 나가면 우리 결혼은 끝" …

24일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 뮤지컬 배우 정선아가 스페셜MC로 출연했다.
정선아는 김영광과 20년 지기 절친 사이라고. 김영광은 정선아에 대해 "여자 김영광이다. 성격이똑같다"고 말했고 정선아는 "영광 오빠를 보면서 거을을 보는 거 같고 우리 집안을 보는 거 같다"고 밝혔다.
연애 1년 만에 1살 연하 남편과 결혼한 정선아. 정선아는 "저 같은 남자는 제 이상형이 아니다. 반대가 끌린다"며 "제 남편은 많이 차분하고 조용하고 침착하다. 화를 많이 안 낸다. 그래서 저는 소리지르고 발작해도 남편이 얌전해서 싸움이 안 되는 분위기"라고 밝혔다.
이어 "어렸을 때 아빠가 일찍 돌아가셔서 아빠같이 품어주는 사람이 너무 좋았는데 그런 사람을 만났다"며 남편을 자랑했다.
하지만 정선아의 불 같은 성격에 남편이 가출할 뻔한 적이 있다고. 정선아는 "결혼하기 바로 전이었다. 그때 많이 싸우지 않냐. 제가 그때도 막 싸우다가 혼자 열불을 냈다. 제가 성질을 냈더니 보통 그 자리에서 잘 푸는데 말을 안하고 신발장으로 가는 거다"라며 "그래서 '지금 나가면 끝이다. 우리 결혼 없어'라고 했더니 남편이 나가면서 주춤하더라. 저를 보면서 한껏 쫄아있었다. 그 덩치 큰 사람이 '나는 이렇게 말하면 안되냐' 해서 제가 빵 터져서 풀렸다"고 밝혔다.