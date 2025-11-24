김영광, ♥아내 카드로 972만 원 결제…결국 압수 "선 넘었어" ('동상이몽2')

[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 김영광이 결국 아내에게 카드를 뺏겼다.

24일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 뮤지컬 배우 정선아가 스페셜MC로 출연했다.

'골때녀' 감독으로 합류해 데뷔전부터 승리를 이끈 김영광. 하지만 두 번째 경기에서 김영광은 백지훈의 팀에게 패배하며 방출됐다. 김영광은 "감독 2경기 했는데 잘렸다"고 토로했고 이지혜는 "고정이 날아간 거냐"고 안타까워했다.

씁쓸해하는 김영광을 위해 아내는 김영광을 단골 양대창 맛집으로 데려갔다. 김영광은 "후배들 밥 사줬는데 진짜 잘 먹더라. 너무 잘 먹어서 좋은데"라며 "고맙다"고 밝혔다. 아내 카드로 밥값을 결제했기 때문. 김영광은 "카드값이 좀"이라며 머뭇거렸고 아내는 "지난 달에도 많이 나왔던데. 600만 원 나왔던데?"라고 밝혔다.

김영광은 "다 먹을 거"라 해명했지만 아내는 "그래도 어느 정도 절제가 되어야지"라고 차분하게 말했다. 이에 카드 내역을 보던 김영광은 "이번 달은 더 많이 나온다. 앞 자리가 9로 시작한다. 972만 원이 나왔다"고 밝혀 모두를 기겁하게 했다. 아내는 "그건 좀 아닌 거 같다"며 싸늘해졌다.


김영광, ♥아내 카드로 972만 원 결제…결국 압수 "선 넘었어" ('동…
심지어 김영광은 카드 내역을 기억도 하지 못했다. "다 먹을 거다. '골때녀' 회식했나보다"라고 했지만 최신 휴대폰까지 아내 카드로 결제한 이력이 드러났다. 결국 MC들도 "선을 넘었다"고 고개를 저었다.

김영광은 "이게 다 도움이 된다"며 인맥을 넓히고 유지하기 위함이라 변명했고, 이에 아내는 김영광에 내기를 제안했다. 지금 당장 식사 자리에 사람들을 불러모으라는 것. 시간 안에 미션에 실패하면 카드를 뺏겠다고 선언했다.

이에 김영광은 안정환, 임영웅, 서강준 등 인맥을 끌어모았지만 결과는 실패했다. 결국 아내는 "한도 조정해서 다음 달에 돌려주겠다"며 김영광에게서 카드를 뺏었다.

