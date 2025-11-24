임현태, 쌍둥이 이제 백일인데…강남 8학군 이사 제안 "판검사 돼야 해" ('동상이몽2')

기사입력 2025-11-24 23:56


임현태, 쌍둥이 이제 백일인데…강남 8학군 이사 제안 "판검사 돼야 해"…

[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 임현태가 열혈 육아로 레이디제인도 질색하게 했다.

24일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 레이디제인 임현태 부부의 쌍둥이 육아 일상이 공개됐다.

세 번의 시험관 시도 끝에 쌍둥이를 출산한 레이디제인. 레이디제인 임현태 부부는 쌍둥이 자매 육아로 정신 없는 나날을 보내고 있었다. 하지만 육아 스타일이 다른 두 사람. 레이디제인이 "슬슬 애들 밥 먹일까?"라고 하자 임현태가 "아직 아니다. 아직 10분 남았다"고 단호하게 말했다.

레이디제인이 "5분, 10분은 먼저 먹여도 상관없다"고 했지만 임현태는 "정해진 시간에 먹일 것"이라 수유 루틴을 철저히 지켰다.

임현태는 "3~4개월 이때는 정확한 데이터가 필요하다"고 말했지만 레이디제인은 "융통성이 조금 있어도 되지 않냐"고 답답해했다. 임현태는 일과표까지 적으며 쌍둥이 육아 데이터 쌓기에 진심이었다.

다른 육아 방식에 서로 답답해하는 두 사람. 레이디제인은 "육아는 어차피 장거리 레이스다. 지금부터 하나하나 모든 걸 완벽하게 하려는 마음을 버리는 게 좋겠다"고 했지만 임현태는 "토씨 하나 챙길 수 있는데 왜 안 하냐"고 맞섰다.


임현태, 쌍둥이 이제 백일인데…강남 8학군 이사 제안 "판검사 돼야 해"…
레이디제인이 가장 불만인 건 임현태표 방치형 수면교육이라고. 레이디제인은 "이거는 프랑스식이라더라. 낮잠은 무조건 밝게 하고 적당한 소음으로 너무 예민해지지 않게 하라더라. 밤에는 애가 울더라도 절대 들여다보지 말라더라"라고 밝혔다. 이에 조우종은 "그 프랑스식 육아법의 첫 번째가 0세에서 3세 사이에는 아빠가 교육하라는 것"이라며 임현태가 육아를 주도하려는 이유를 밝혔다.

하지만 임현태의 극성 육아는 장점도 있었다. 레이디제인은 "인정하고 싶진 않지만 70~80일쯤에 벌써 통잠을 자고 있다. 수면교육을 아주 철저하게 했다"며 "별이가 2.25kg 미숙아로 태어났는데 지금 우주를 뛰어 넘었다. 그 정도로 살이 포동포동하게 찌고 있다"고 밝혔다.


겨우 육아 퇴근을 한 후 임현태는 "생각을 해봤는데 우리 이사를 생각해보는 건 어떨까?"라고 뜬금없이 말했다. 임현태는 "내 생각인데 교육 환경을 생각하다 보니까 아무래도 강남 8학군쪽으로 가는 게 어떨까"라고 제안했고 레이디제인은 "아직 애들 어린이집도 안 갔다"고 놀랐다.

심지어 임현태는 "아는 부동산 형님들한테 컨설팅을 의뢰해놓긴 했다"며 "아무래도 집안에 판검사 하나 정도는 나오는 게 좋지 않을까 싶다"고 야망을 드러냈다.

이에 레이디제인은 "현실을 살아. 너무 미래에 있지 말고. 지금 당장 육아나 잘하자"라며 임현태의 말을 차단했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

명세빈, 이혼후 극심한 생활고 "가방 팔고, 알바까지..배우로서 끝난 줄 알았다"(유퀴즈)

2.

[속보] 변웅전 前 아나 별세..향년 85세

3.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

4.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

5.

"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나

연예 많이본뉴스
1.

명세빈, 이혼후 극심한 생활고 "가방 팔고, 알바까지..배우로서 끝난 줄 알았다"(유퀴즈)

2.

[속보] 변웅전 前 아나 별세..향년 85세

3.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

4.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

5.

"입 계속 벌어져" 이지혜, 인중축소술 후 '부자연스러운 얼굴' 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

2.

'10억 포기한 박해민 때문인가.' 패가 다 나왔는데 결정못한 김현수. 언제까지 기다려야 하나

3.

'키움 역사상 최초의 다년 계약 주인공' 이원석, 전격 은퇴 선언...21년 프로 생활 마감 [공식발표]

4.

한화 중견수 해결? 선배 방망이 얻어낸 열정, 사령탑은 "잘배웠다" 극찬…'1R 루키' 이대로만 커다오

5.

[오피셜]'꼴찌팀도 자비는 없다' 불운했던 92홈런 타자 방출, 다년 계약 내야수는 은퇴

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.