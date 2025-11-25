신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

기사입력 2025-11-25


[스포츠조선 이유나 기자] 신동엽이 또 전 여친 이소라를 소환했다.

24일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "혼자 왔니? 둘이 왔는데요? 조세호 남창희"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조세호는 "녹화일로 생각하면 내일이 우리 결혼 1주년"이라며 벌써 결혼 1년을 맞은 신혼부부의 근황을 전했다. 그는 "결혼 기념일에 둘만의 시간을 가질 예정"이라고 밝혔고 절친 남창희는 놀라면서 "평소처럼 다 부르지 않고 둘만 보낸다는거냐?"라고 웃었다.

조세호는 예쁜 아내를 어디서 만났느냐라는 질문에 "제가 키 큰 여자가 이상형이다. 결혼하고는 명품 소비를 줄이고 있다. 아내가 나보다 크니까 같이 입으면 된다"라고 했다. 이어 "우리는 서로 키를 속였다. 아내는 키를 줄이고 나는 키를 키워 말했다. 170cm라고 했는데 나중에 건강검진표로 들켰다. 내가 사실 키가 작으니까 좀 위축이 됐다. 형도 그렇지 않나. 키가 좀 그러면.."이라며 신동엽과 이소라의 과거 연애사를 언급했다.

이에 신동엽은 "너 아까 표현이 좀 그랬는데 키 큰 여자가 이상형이다라고 말하지 말고, 공교롭게도 만나다보니 키 큰 여자분과 연애를 했다라고 해라. 내가 90년대 중후반에 그런 말을 많이 했다"라고 경험자의 팁을 전해 웃음을 유발했다.

조세호는 "'홍김동전'에서 건강검진한 결과지가 들어있는 가방을 줬는데 아내가 '오빠 166.9cm야?'라고 했다"라며 "나름대로 방송 20년 이상 프로 코미디언이 위트있게 넘어갔어야 하는데 '재밌잖아'라고 했다. 키 큰것도 좋지만 나랑 성격이 잘 맞는다"라고 했다.

한편 신동엽은 전 여친 이소라와 지난해 23년만에 방송을 통해 공개 재회를 해 할리우드 예능이냐라는 큰 반응을 얻은 바 있다.

