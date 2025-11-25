'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 절친한 동료 위고 요리스가 탈락의 아쉬움과 함께 경기를 치른 구장의 잔디 상태를 지적했다.

캐나다의 '캐내디언 사커 데일리'는 24일(한국시각) '밴쿠버의 승리 후 요리스는 BC 플레이스의 인조잔디를 비판했다'라고 보도했다.

손흥민의 소속팀 LA FC는 23일 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025시즌 MLS 플레이오프 서부 콘퍼런스 준결승 경기에서 승부차기 끝에 패하며 서부 콘퍼런스 결승 진출이 좌절됐다.


아쉬운 패배였다. LA FC는 이날 전반 39분과 전반 추가시간 실점을 허용하며 0-2로 뒤진 채 후반에 돌입했다. 경기를 반전시킨 주인공은 손흥민, 후반 15분과 후반 추가시간 득점을 터트린 손흥민은 승부를 연장까지 끌고갔다. 하지만 승부차기에서 손흥민의 실축과 함께 분위기를 잃은 LA FC가 패하며 밴쿠버가 서부 콘퍼런스 결승에 오리게 됐다.

손흥민은 경기 후 인터뷰에서 "너무 실망스럽다"라며 "이기기 위해 노력한 팀은 자랑스럽다"고 했다. 이어 "축구는 언제나 그렇다. 2-0으로 앞설 때는 잡았다고 생각하지만 2-1이 되면 상황이 달라질 수 있다. 이런 순간들을 정말 좋아한다. 슈팅을 잘했고, 운좋게도 골이 들어갔다. 하지만 이런 골을 넣는 것만으로 경기를 이기기엔 부족했다. 정말 아쉽다"며 아쉬움을 토로했다.


손흥민과 달리 LA FC 주장 요리스는 경기의 아쉬움과 더불어 경기장 잔디 상태에 대한 지적을 빼놓지 않았다. 요리스는 경기 후 인터뷰에서 "경기장이 가득 찬 걸 보고 기뻤지만, 이런 인조잔디에서 경기하는 것은 용납할 수 없는 일이라고 생각한다"며 "이 문제에 대해 MLS와 밴쿠버 구단주가 생각을 해야 한다고 본다. 이 경기장과 관중들은 더 나은 경기장을 가질 자격이 있다. 프랑스 하부리그도 이보다 좋은 인조잔디가 있다. 개선할 부분이 있다"고 주장했다.

BC플레이스는 밴쿠버의 추운 기후를 고려해 인조잔디가 깔린 구장이다. 다만 축구 경기를 치르기에는 다소 아쉬운 상태의 잔디가 여러 차례 지적된 바 있다. BC플레이스는 내년 2026년 북중미 월드컵 경기가 진행되는 구장으로, 이를 개선하기 위해 시즌 마무리 후 천연 잔디를 까는 공사가 진행될 예정이다.


잔디 문제는 선수들에게는 경기력과 직결될 수 있는 사항이기에 더욱 치명적이다. 손흥민은 대표팀 경기 당시 한국에서 경기를 치를 때면 잔디 문제를 여러 차례 지적한 바 있다. 최정상급 선수들일수록 기량을 최대한 발휘하기 위해선 좋은 환경이 필수적이다. 다만 천연 잔디 공사가 진행되면, 차기 시즌에는 BC플레이스에 대한 불만은 확실히 줄어들 것으로 예상된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

