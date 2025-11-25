김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김경진이 박명수와의 불화설에 억울해했다.

21일 유튜브 채널 'B급청문회'에서는 개그맨 김경진, 송영길, 이수한이 게스트로 출연했다.

최성민은 "김경진 씨 하면 한때 엄청난 인기를 누리다가 박명수 선배한테 한번 들이댄 게 있어서 그거 때문에 영상이 떠돈다. 인성 논란이 있다"고 김경진의 인성 논란을 언급했다.

김경진은 한 방송에서 몰래카메라를 당하는 콘셉트로 출연했는데, 이때 박명수를 뒷담화하는 모습이 나와 논란이 된 바 있다. 당시 박명수가 김경진을 데리고 여러 방송에 출연할 정도로 김경진을 챙겼기에 더욱 비난을 받았다.

김경진 역시 "국민 쓰레기가 됐다"고 인정하며 "명수 형이랑 되게 친하고 아직도 연락된다. 전혀 나쁜 게 없는데 몰래카메라를 찍는 프로그램이 있었다. 제작진이 너무 허접하다. 그래서 내가 몰카인 걸 눈치챘다. 안 하겠다 했더니 제작진이 나오는데 내가 아는 PD랑 작가다. 4개, 5개를 설정으로 찍었는데 나쁘게 나간 것"이라 해명했다.


최성민은 "사건을 얘기하자면 박명수 선배가 잘해줘서 보듬어줬는데 '계약을 안 한다' 이런 식으로 해서 논란이 됐다"고 정리했고 김경진은 "우리끼리 재미 요소가 명수 형 뒷담화하는 건 내가 모든 예능에서 맨날 했던 건데 그거를 몰카처럼 찍으니까 (진짜처럼 된 것)"라고 억울해했다.

김승진은 "연차도 있으신데 '이거 내가 나쁘게 나오겠다' 이런 생각을 못했냐"고 물었고 김경진은 "나는 순수한 마음으로 제작진을 도와줘야겠다고만 생각했다. 이렇게 나올 줄 몰랐다"고 토로했다.

최성민은 "박명수 선배랑 연락이 되냐. 확실하냐"고 거듭 물었고 김경진은 "연락되고 작년에 '사장님 귀는 당나귀 귀'도 같이 촬영했다"고 불화설을 종식했다.

