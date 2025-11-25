[공식] 조보아, 결혼 1년 만에 기쁜 소식 전했다 "내년 엄마 된다"
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조보아가 결혼 1년 만에 기쁜 소식을 전했다.
조보아의 소속사 엑스와이지 스튜디오는 25일 "조보아에게 소중한 새 생명이 찾아왔다"고 임신 사실을 알렸다.
이어 "축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주길 부탁드리며, 출산 시기 등 자세한 내용은 말씀 드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드린다"며 "조보아에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주는 모든 분께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정이다. 다시 한번 조보아에게 보내준 축하와 따뜻한 응원 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.
앞서 조보아는 지난해 10월 12일 비연예인 연인과 결혼식을 올려 많은 관심을 끌었고 1년 만에 임신 소식을 전하면서 많은 팬들의 축하를 받았다.
한편, 조보아는 2012년 tvN 드라마 '닥치고 꽃미남 밴드'로 데뷔한 후 다양한 작품을 통해 얼굴을 알렸다. 현재 고(故) 김새론과 사생활 논란으로 활동을 중단한 김수현과 함께한 디즈니+ 시리즈 '넉오프' 공개를 기다리고 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
