'영부인룩' 창시자, 故앙드레김 라이벌…이광희 디자이너, 당대 女톱스타 …

[스포츠조선 고재완 기자] 역대 영부인 5명의 스타일링을 맡고, 당대 톱스타들의 의상을 책임지며 시대의 흐름을 주도해온 '전설의 디자이너' 이광희가 '이웃집 백만장자'에 출연한다.
26일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에는 1980년대 대한민국에 오트 쿠튀르 시대를 열며, 고 앙드레김과 함께 쌍두마차로 불렸던 '패션계의 살아있는 신화' 이광희가 등장한다. 그녀의 40년 디자이너 인생에 담긴 철학과 눈물과 환희, 그리고 한국 패션사를 관통하는 숨겨진 비밀들이 마침내 베일을 벗는다.
이광희는 '대한민국 1%' 유명 인사들이 열렬히 사랑한 디자이너로 유명하다. 특히 '역대 영부인 5명'이 이광희의 옷을 입은 것으로 알려지며 더욱 화제를 모았다. 당시 '영부인 패션은 곧 국격'이라는 인식과 함께 그녀의 위상도 격상됐다. 이번 방송에서 이광희는 단아하면서도 강렬한 포인트, 우아하면서도 품격 있는 색감 등 '영부인 패션'의 핵심을 직접 공개한다. 이광희가 한마디로 "깊이가 있다"고 표현하자, MC 장예원은 "가격도 깊이가 있을 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 이광희를 거쳐간 역대 영부인들의 정체와 그녀가 어떻게 영부인들의 디자이너가 될 수 있었는지, 그 비하인드 스토리는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 공개된다.
또한 이광희는 김희애, 장미희, 정윤희 등 당대 최고 톱스타들의 '이미지 메이커'로 활약하며 대중문화계까지 뒤흔들었다. 특히 1984년 방영돼 시청률 80%라는 경이적 기록을 세우며 대한민국을 열광시킨 드라마 '사랑과 진실' 속 주인공 원미경의 '부잣집 딸 룩' 역시 그녀의 작품이었다. 이른바 '원미경 신드롬'의 중심에는 바로 '이광희 표 의상'이 있었던 것이다. 의상 협찬이라는 개념조차 없던 시절, 이광희는 자신의 옷으로 스타의 이미지를 완성하고 드라마의 서사를 강화하며 패션의 힘을 증명했다. 35살이었던 그녀를 일약 스타덤에 오르게 한 원미경 의상에 숨겨진 반전 비밀 또한 '이웃집 백만장자' 방송에서 밝혀진다.
'남성복은 아○마니, 여성복은 이광희'라고 불리며 실제 백만장자들이 가장 선호하는 브랜드로 시대를 풍미한 이광희, 대한민국 패션의 흐름을 바꾼 그녀의 인생과 눈부신 커리어는 방송에서 확인할 수 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com