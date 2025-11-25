'윗집사람들' 하정우, '47세 싱글'이지만 '권태 부부' 이야기라니 "비혼주의자 아니야"

기사입력 2025-11-25 16:45


'윗집사람들' 하정우, '47세 싱글'이지만 '권태 부부' 이야기라니 "…
25일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '윗집사람들'의 언론 시사회, 하정우가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.11.25/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 겸 감독 하정우가 "비혼주의자는 아니다"고 말했다.

25일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 코미디 영화 '윗집 사람들'(하정우 감독, 싸이더스·워크하우스컴퍼니 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 섹다른 제안을 하러 온 윗집 남편 김선생 역의 하정우, 섹다른 경험이 궁금한 아랫집 아내 임정아 역의 공효진, 섹다른 제안이 불편한 아랫집 남편 이현수 역의 김동욱, 섹다른 경험을 나누고 싶은 윗집 아내 최수경 역의 이하늬가 참석했다.

'윗집 사람들' 배우 중 유일한 싱글인 하정우는 "나는 비혼주의자는 아니다"라며 "내 주변에도 결혼한 사람이 많고 세 배우의 결혼 라이프를 유심히 지켜봤다. 똑같이 사람 사는 것이고 여자친구와 오랜 연인 생활을 이어갔다면 권태로운 부부와 비슷하지 않을까 생각하며 작품을 만들었다"고 머쓱해했다.

'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬가 출연했고 '롤러코스터' '허삼관' '로비'에 이어 하정우 감독의 네 번째 연출작이다. 오는 12월 3일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

