이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

기사입력 2025-11-25 19:49


이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은…

[스포츠조선 이우주 기자] '인생84' 이주빈이 실제 키를 고백했다.

25일 유튜브 채널 '인생84'에서는 배우 이주빈이 출연했다.

이주빈은 배우 권화운의 추천으로 '인생84'에 출연했다고. 이주빈은 기안84에게 "화운이라 어떻게 아냐"고 궁금해했고 기안84는 "달리기로 친해졌는데 그 친구가 연예인 러너 1등이다. 지금은 2등으로 강등됐다. 요즘도 맨날 러닝하자고 연락 온다"고 밝혔다.

이주빈은 "저한테도 러닝 유튜브를 찍자고 해서 난 러닝을 못하는데 내가 어떻게 거길 나가냐 했더니 기안 님 얘기하면서 찍어보는 게 어떠냐더라. 그래서 뛰는 게 아니면 좋다 했다"고 밝혔다.

기안84는 "화운이가 칭찬 많이 하더라. 살다 살다 얼굴 그렇게 작은 사람 처음 봤다더라. 사진 보고 174cm정도 되는 줄 알았다. 키가 몇이냐"고 물었고 이주빈은 "161cm인데 프로필엔 163cm라 쓴다"고 고백했다.


이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은…
기안84는 "여자들이 올릴 필요가 있냐"고 의아해했지만 이주빈은 "그거 때문이었던 거 같다. 피팅 모델, 광고 모델, 웨딩 모델 이런 걸 다 했는데 대부분 170cm 모델들이 많아서 키가 작은 모델들을 안 써줬다"고 키를 속인 이유를 밝혔다.

기안84는 "그 벽을 비율로 깼다"고 말했고 이주빈은 "근데 또 다행인 게 키 작은 모델로 넘어갈 때 제가 많이 찍었다"고 겸손하게 말했다.

레인보우 데뷔조였던 이주빈. 이주빈은 "고등하교 때 잠깐 했다"며 "너무 연예인을 하고 싶다 이거보다는 연습생은 4교시에 끝나고 회사로 보내줬다. 공부에 큰 뜻이 없으니까 학교 수업을 뺄 수 있다는 생각에 회사에 가서 계속 연습을 하다가 방송연예과에 갔다. 하다 보니까 재밌었다. 열심히 하다 보면 배우를 할 수 있지 않을까? 1년만 더 해볼까? 2년만 더 해볼까? 하다가 10년을 하게 됐다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

2.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

3.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

2.

'40세' 오초희 "한남과 결혼·임신까지" 가족 겨냥 악플에 분노

3.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

2.

[공식발표] LG 5명 재계약 불가 통보…심창민 또 방출, 트레이드 대주자도 포기했다

3.

英 BBC도 깜짝! "손흥민 거칠게 밀었다"→"험악한 분위기 조성"...EPL에서 터진 손찌검 사건, 덩달아 SON-요리스도 재조명

4.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

5.

한화 변가희 프로, 29일 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.