故 이순재, 무시 당한 재연배우도 위로한 품격 "너희는 그냥 연기하고 있…

故 이순재, 무시 당한 재연배우도 위로한 품격 "너희는 그냥 연기하고 있는 거야"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김하영이 고(故) 이순재에게 위로 받았던 기억을 꺼냈다.
김하영은 25일 "'사람들이 너희를 재연배우라고 부르지만, 너희는 그냥 연기를 하고 있는 거야' 이 말씀 하나로 위로가 되어주시고 힘이 되어주셨던 이순재 선생님..선생님의 따뜻한 말씀 한 마디에 더 열심히 연기하며 무너지지 않고 지금까지 올 수 있었던 것 같습니다"라고 이순재와의 생전 추억을 꺼냈다.
김하영은 "선생님께서 해주신 말씀 평생 기억하며 더 좋은 배우가 되도록 노력할게요. 하늘에서는 평안히 쉬시길 바라겠습니다. 잊지 않겠습니다. 너무 감사합니다. 우리의 선생님"이라며 이순재를 애도했다.
함께 공개된 사진 속에는 김하영과 이순재, 박성광, 박재현과 함께 사진을 찍은 이순재의 모습이 담겼다.
앞서 김하영은 방송가에서 재연배우라는 이유로 무시당한 적도 많았다고 고백한 바. 하지만 이순재의 묵직한 한마디로 큰 위로를 받았다고 고백했다.
|25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 배우 고(故) 이순재 빈소가 빈소가 마련됐다. 사진=사진공동취재단/2025.11.25/
이는 이순재가 생전에 후배들에게 보여준 품격과 따뜻함을 다시 한번 느끼게 한다. 이순재의 위로는 많은 후배들에게 용기와 힘이 되었고, 왜 오랫동안 존경 받아온 배우였는지를 보여준다.
이순재는 이날 91세 일기로 세상을 떠났다. 서울대 철학과를 졸업한 후 KBS 1기 탤런트로 데뷔한 이순재는 현역 최고령 배우로 지난해까지 연극 '고도를 기다리며', KBS2 '개소리' 등에 출연하며 왕성히 활동했다.
고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분이며, 장지는 이천 에덴낙원이다.
