24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 꺾고 2위 도약

최종수정 2025-11-25 22:02

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 …
사진제공=KOVO

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 …
사진제공=KOVO

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 현대건설이 4연패 뒤 2연승을 달렸다.

현대건설은 25일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 2라운드 정관장과의 경기에서 세트스코어 3대1(25-22, 25-17, 27-29, 25-19)로 승리했다.

현대건설은 매치포인트를 눈앞에 둔 3세트 24-20에서 충격적인 역전을 허용했다. 셧아웃으로 끝날 경기가 세트스코어 2-1로 쫓겼다. 이런 경우 분위기에 휩쓸려 4세트까지 무너지는 상황이 종종 발생한다. 그러나 현대건설은 재빨리 흐름을 되찾았다.

현대건설은 5승 5패 승점 17점을 쌓았다. 2위로 점프했다. 4연패 탈출 후 상승세다. 정관장은 지난 경기 페퍼저축은행을 꺾어 2연패에서 벗어났지만 연승으로 이어가지 못했다.

경기 전 강성형 현대건설 감독은 안도의 한숨을 내쉬었다. "연패를 끊어서 다행이다. 선수들도 잘 쉬면서 준비 잘했다. 정관장이 블로킹이 높고 중앙 공격을 많이 쓴다. 서브를 잘 넣어서 그 부분을 경계해야 될 것 같다"고 내다봤다.

고희진 정관장 감독은 결과보다 과정이 중요한 시기라고 진단했다. 고희진 감독은 "선수들에게 승리에 대한 부담을 안 주려고 한다. 우리는 경기를 뛰면서 성장이 목표인 팀이다. 그 중심에 최서현과 이선우가 있다. 그들이 성적 부담을 느끼면 성장에 걸림돌이 된다. 지면 큰일난다고 생각하면 위축된다. 과감한 모습이 안 나올 수 있다"고 경계했다.

경기는 싱겁게 끝났다. 1세트가 사실상 승부를 결정지었다. 정관장도 초반에는 집중력이 좋았다. 하지만 현대건설이 1세트를 접전 끝에 가져가면서 승부의 추가 확 기울었다. 현대건설이 2세트부터 주도권을 놓치지 않았다. 다 잡은 3세트에서 매치포인트를 눈앞에 두고 듀스까지 끌려간 점이 옥에 티였다.


24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 …
사진제공=KOVO

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 …
사진제공=KOVO
1세트 20-18에서 정관장 자네테의 오픈 공격을 현대건설이 유효 블로킹으로 받아냈다. 이후 5차례 랠리 끝에 자스티스가 퀵오픈을 꽂아 넣었다. 현대건설이 시소게임에서 21-18 3점 차이로 달아나며 승기를 잡은 순간이었다.


정관장은 2세트 초반 5-1까지 앞서가며 반격에 나서는 듯했다. 하지만 현대건설이 김희진과 카리를 앞세워 야금야금 따라갔다. 6-6에서 랠리가 무려 17회나 이어졌다. 현대건설이 수비 집중력을 뽐내며 김희진의 속공으로 점수를 만들어냈다. 이후 현대건설은 15-10으로 쭉 도망갔다. 22-17에서 양효진 카리 자스티스가 연속 득점에 성공하며 승리를 예감했다.

현대건설은 3세트 정관장의 맹추격에 진땀을 흘렸다. 24-20에서 27-29로 뒤집히는 충격적인 경기력을 노출했다.

그래도 현대건설을 분위기를 재팔리 수습했다. 4세트 시작부터 차근차근 점수를 쌓아갔다. 이번에는 실수를 반복하지 않았다. 24-19에서 카리가 매듭을 확실하게 지었다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

2.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

2.

김하성 관련 작심발언 터졌다! 美 로젠탈 기자 일침 → 애틀란타 패닉

3.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

4.

'ACLE 16강' 노리는 강원, 김건희-박상혁 투톱 출격...마치다는 나상호-오세훈 '맞불'[현장 라인업]

5.

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 꺾고 2위 도약

스포츠 많이본뉴스
1.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

2.

김하성 관련 작심발언 터졌다! 美 로젠탈 기자 일침 → 애틀란타 패닉

3.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

4.

'ACLE 16강' 노리는 강원, 김건희-박상혁 투톱 출격...마치다는 나상호-오세훈 '맞불'[현장 라인업]

5.

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 꺾고 2위 도약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.