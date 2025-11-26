유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분에 이겨내"

기사입력 2025-11-26 05:50


유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분…

유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 유연석이 세상을 떠난 배우 고(故) 이순재를 추억했다.

26일 유연석은 "대학교 때부터 뵀었던 선생님은 정말 큰 어른이시고 참 스승이셨습니다. 제가 10년간의 무명시절 버틸 수 있었던 것도 선생님께서 해주신 한마디 덕분이었습니다"라고 전했다.

이어 "'진정 좋아하는 일을 한다면, 적어도 10년간은 묵묵히 해 낼 줄 알아야 한다' 학교에서도 그리고 현장에서도 선생님을 뵐 때면, 선생님의 식지 않는 연기에 대한 열정과 배우로서의 자세에 늘 감탄하고 또 다시 배우고 반성하게 되었습니다. 평생 보여주신 후배들과 제자들에 대한 가르침과 사랑 정말 감사했습니다. 이순재 선생님 존경하고 사랑합니다"라며 애도했다.


유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분…

유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분…

유연석, '10년 무명' 버티게 해준 故이순재 추모 "선생님 한마디 덕분…
유연석은 신인 시절부터 최근까지, 이순재와 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 특히 이제 다시 볼 수 없는, 이순재의 따뜻하고 인자한 미소가 보는 이들을 더욱 먹먹하게 했다.

한편 이순재는 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 지난해부터 건강이상설이 불거졌던 고인은, 지난해 KBS2 드라마 '개소리'에 출연하며 여전한 연기 혼을 불태웠으나 건강 문제로 연극 '고도를 기다리며'는 중도 하차, 휴식기를 가져왔다.

지난해 '2024 KBS 연기대상'에서 '개소리'로 대상을 수상했던 이순재는 "늦은 시간까지 와서 이렇게 격려해 주신 시청자 여러분, 또 집 안에서 보고 계실 시청자 여러분, 정말 평생 동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았다. 감사합니다"라는 소감을 전한 바 있다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며 발인은 오는 27일 오전 6시20분, 장지는 이천 에던낙원이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

2.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

3.

54세 오연수, 식당서 민폐 유튜버 됐다 "다른 사람들에게 피해갈까봐"

4.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

5.

샘 해밍턴 아들 윌벤저스, 한국 엄마 못알아듣게 영어로만 대화..."무슨 얘기냐 자꾸 물어"

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

2.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

3.

54세 오연수, 식당서 민폐 유튜버 됐다 "다른 사람들에게 피해갈까봐"

4.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

5.

샘 해밍턴 아들 윌벤저스, 한국 엄마 못알아듣게 영어로만 대화..."무슨 얘기냐 자꾸 물어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

2.

[공식발표] LG 5명 재계약 불가 통보…심창민 또 방출, 트레이드 대주자도 포기했다

3.

英 BBC도 깜짝! "손흥민 거칠게 밀었다"→"험악한 분위기 조성"...EPL에서 터진 손찌검 사건, 덩달아 SON-요리스도 재조명

4.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

5.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.