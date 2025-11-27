[공식]뉴진스, 어도어 복귀 선언하자마자 경사 터졌다…K팝 걸그룹 최초

기사입력 2025-11-27 08:41


[공식]뉴진스, 어도어 복귀 선언하자마자 경사 터졌다…K팝 걸그룹 최초
사진 제공=어도어

[스포츠조선 정빛 기자] 뉴진스(NewJeans)가 일본에서 또 하나의 유의미한 기록을 추가했다.

27일 일본레코드협회에 따르면 뉴진스의 싱글 'OMG'의 수록곡 '디토(Ditto)'가 2025년 10월 기준 누적 재생 수 3억 회를 넘겨 스트리밍 부문 '트리플 플래티넘' 인증을 획득했다.

스트리밍 부문에서 '트리플 플래티넘' 인증을 받은 K팝 걸그룹은 뉴진스가 최초다. K팝 전체로 범위를 넓혀도 해당 인증 곡을 보유한 아티스트는 단 두 팀 뿐이다.

2022년 12월 19일 공개된 '디토'는 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 장르를 뉴진스만의 감성으로 재해석한 곡이다. 몽환적인 허밍과 포근한 사운드, 멤버들의 따뜻한 보컬이 특징이다. 당시 뉴진스는 이 곡으로 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'과 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에 입성했다. 국내에서는 2023년 멜론 연간 차트 정상을 차지하는 등 뉴진스에게 여러 신기록을 안겼다.

'디토'는 최근까지도 식지 않는 인기를 누리고 있다. 이 곡은 지난 5월 개최된 일본 음악 시상식 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K팝 송 인 재팬(Best K-Pop Song in Japan)' 부문을 수상했다. 오래도록 사랑받는 뉴진스 음악의 저력이 돋보인다.

뉴진스는 '디토' 외에도 'OMG'(2024년 8월), '하이프 보이'(2025년 8월) 두 곡의 '더블 플래티넘'(2억 회 이상) 인증과 'ETA'(2024년 5월), '슈퍼 샤이'(2024년 5월), '어텐션'(2024년 8월) 등 세 개의 '플래티넘'(1억 회 이상) 인증 곡을 보유했다.

앞서 서울중앙지법이 어도어가 제기한 전속계약 유효확인 소송에서 뉴진스 멤버들과의 전속계약이 유효하다고 판결한 가운데, 해린과 혜인은 지난 12일 어도어 복귀를 공식화했고, 민지, 다니엘, 하니 역시 시차를 두고 복귀 의사를 밝혔다. 어도어는 "해린과 혜인의 활동을 전폭 지원하겠다"며 "나머지 멤버들과도 개별 면담을 조율 중이며 원활한 논의에 최선을 다하겠다"고 전했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

심형탁 아들, 생후 9개월에 '5억 수입'…"난 28살에 첫 광고 찍었는데"

4.

선우용여, 남편에 받은 명품백 감정 '충격 반전'…"명품 맞지만 10만 원"

5.

미용사 된 이지현, 백반증 투병 고백…"기술 얻는 대신 난치병 얻었다"

연예 많이본뉴스
1.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

심형탁 아들, 생후 9개월에 '5억 수입'…"난 28살에 첫 광고 찍었는데"

4.

선우용여, 남편에 받은 명품백 감정 '충격 반전'…"명품 맞지만 10만 원"

5.

미용사 된 이지현, 백반증 투병 고백…"기술 얻는 대신 난치병 얻었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

2.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

3.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

4.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.