[공식]올데이 프로젝트, 12월 8일 컴백…데뷔 첫 EP 발표

기사입력 2025-11-27 08:45


사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 정빛 기자] 올데이 프로젝트가 데뷔 첫 EP를 선보인다.

더블랙레이블은 27일 공식 SNS 채널을 통해 올데이 프로젝트의 첫 EP '올데이 프로젝트'가 오는 12월 8일 발매된다고 밝혔다.

또한, 올데이 프로젝트의 시그니처인 프로젝트 제안서 이미지가 첫 티징 콘텐츠로 공개돼 눈길을 끈다. 공개된 제안서에는 11월 발표된 선공개 싱글 '원 모어 타임'에 이어 12월 본격 활동을 시작하는 올데이 프로젝트의 첫 EP 정보가 담겨 있다.

올데이 프로젝트가 데뷔 6개월 만에 처음 발매하는 동명의 EP '올데이 프로젝트'에는 선공개된 '원 모어 타임'과 새롭게 공개되는 타이틀 '룩 앳 미'를 비롯해 총 6곡이 수록된다.

앞서 공개된 올데이 프로젝트의 다큐멘터리 자체 콘텐츠 'DAY 2'에서 멤버들은 지금까지 보여줬던 모습과는 다른 색깔을 볼 수 있다는 힌트를 남겼고, 멤버 타잔은 "일기장 같은 앨범"이라고 첫 EP를 소개하며 더욱 진솔하고 다채로운 음악을 기대하게 한다.

지난 17일 발표된 '원 모어 타임'은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 'TOP 100'(톱 백)에서 2위까지 올랐고, 뮤직 비디오 역시 유튜브 트렌딩 차트 월드와이드 1위에 등극하고 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지하며 글로벌 화력을 입증했다. 이렇듯 컴백 예열에 성공한 올데이 프로젝트가 또 어떤 변신을 보여줄지, 첫 EP 발매가 더욱 기다려지고 있다.

올데이 프로젝트의 첫 EP '올데이 프로젝트'는 오는 12월 8일 오후 6시 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

