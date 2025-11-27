제로베이스원 장하오, 中 애니메이션 '현계지문' OST로 글로벌 차트 석…

제로베이스원 장하오, 中 애니메이션 '현계지문' OST로 글로벌 차트 석권…압도적 글로벌 인기

기사입력 2025-11-27 10:59


사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 주요 글로벌 음원 차트를 석권하고 있다.

장하오는 지난 26일 동명의 소설이 원작인 중국 애니메이션 '현계지문'의 OST '홍안위수개'를 전 세계 동시 발매했다.

'홍안위수개'는 발매 직후 월드와이드 아이튠즈 송 차트 17위로 첫 진입한 가운데, 이 곡은 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 카타르, 사우디아라비아, 캄보디아 등 전 세계 7개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지하며 글로벌 존재감을 과시했다.

중국 현지 인기도 거세다. '홍안위수개'는 발매 직후 QQ 뮤직 급상승 차트 2위, 트렌드 차트 3위, 신곡 실시간 차트 12위, 실시간 종합 차트 55위에 이름을 올렸다. 특히 텐센트 뮤직의 전체 데이터를 통합한 유니 차트에서는 11위에 랭크되며 수많은 아티스트 사이에서도 괄목할 성과를 거뒀다.

'홍안위수개'는 '그 아름다움은 누구를 위해 피어나는가'라는 의미로, 장하오 특유의 감미로운 보컬로 웅장한 세계관을 완성해 몰입도를 배가했다.

특히 장하오는 티빙 오리지널 '환승연애3' OST '아이 워너 노우(I WANNA KNOW)', MBC '달까지 가자' OST '리프레시!(Refresh!)'에 이어 '홍안위수개'까지, 자신의 이름을 내건 OST를 선보일 때마다 국내외 주요 음원 차트에서 압도적 흥행을 거두며 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.

장하오가 속한 제로베이스원은 대규모 아레나급 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 성황리에 진행 중이다. 타이베이와 홍콩 공연만을 앞둔 이들은 7개 지역에서 총 12회 공연을 열며 글로벌 팬들과 밀접히 소통하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

