전현무, 前여친 한혜진 서운하겠네 "동종업계 연애 단점有..전 국민 다 …

기사입력 2025-11-27 11:52


[스포츠조선 조지영 기자] 전현무가 '동종업계 연애'의 장단점을 속 시원하게 밝힌다.

오는 29일 밤 9시 방송되는 SBS Plus, Kstar '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2') 4회에서는 전현무가 '요식업계 커플'이라는 의뢰인의 출연으로 인해, 본의 아니게 '동종업계 전문 사랑꾼' 입장에서 연애 심리를 대변해줘야 하는 '웃픈' 상황이 펼쳐진다.

네 번째 의뢰인은 '훈남 요리사' 남자친구를 둔 요식업 종사자로, "남자친구와 교제한 지 400일쯤 됐는데 제 남자친구를 100% 믿는다"며 '독사과2'에 당찬 도전장을 던진다. 의뢰인은 "방송을 보는데, '저걸 왜 속지?'라는 생각이 들었다. 제 남자친구는 절대 안 넘어갈 거라 믿는다"라고 도발한다.


의뢰인의 자신만만한 모습에 이은지는 "같은 분야에서 일하니까 더 믿음이 단단할 걸?"이라고 한 뒤, "여기 또 '동종업계 전문 사랑꾼'이 계셔서"라며 전현무를 바라본다. 당황한 전현무는 "저보다 선배인 동종업계 커플도 여기 있다. 양세찬·박나래"라며 물귀신 작전을 편다. 양세찬은 즉각 "현무 형은 실제 사귄 거고, 나는 장사를 한 거고"라고 선을 그어 전현무를 머쓱하게 만든다. 급기야 이은지는 "('동종업계 연애'에) 확실히 장단점이 있지 않냐?"며 돌직구 질문까지 던진다.

전현무는 한숨을 쉬더니 "장단점이 확실하다. 장점은 다 안다는 것이고, 단점은 다 안다는 것"이라고 고백해 스튜디오를 뒤집어 놓는다. 이은지는 빵 터져 웃으면서 "그리고 전 국민도 다 안다는 점"이라고 부연하고, 양세찬은 "맞다. 다 CCTV다"라고 맞장구쳐 전현무의 고개를 끄덕이게 만든다.

과연 전현무가 언급한 대로, 의뢰인 커플이 동종업계 종사자이기에 서로에 대해 너무 잘 아는 것이 맞을지, 아니면 '독사과 작전'을 통해 전혀 몰랐던 모습을 발견하게 될지는 29일 밤 9시 방송되는 SBS Plus, Kstar '리얼 연애실험실 독사과 시즌2' 4회에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

