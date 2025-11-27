'생일' 맞은 장민호, 얼마나 행복했으면…'1세대 아이돌' 다운 댄스 실력 ('편스토랑')

기사입력 2025-11-27 14:19


'생일' 맞은 장민호, 얼마나 행복했으면…'1세대 아이돌' 다운 댄스 실…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 장민호의 깜짝 생일 파티가 공개된다.

28일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑)에서는 주방의 신사 장민호가 지난주에 이어 절친 트로트 가수 김양, 김용필과 함께 한 이천 여행이 계속된다. 이 과정에서 촬영일 기준 생일을 앞두고 있던 장민호를 위해 절친들은 물론 의문의 사람들까지 모여 함께 서프라이즈로 축하를 해줬다고 해 '편스토랑' 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 장민호는 김양, 김용필과 함께 이천의 유명한 디저트 카페에 도착한다. 이곳에는 이천의 특산물인 '쌀'로 만든 특별한 디저트가 가득하다. 트로트 3인방은 각자 취향을 저격하는 쌀 음료를 마시며 달콤한 휴식을 만끽한다. 그러던 중 김양과 김용필이 장민호만 남겨둔 채 함께 자리를 비워 이목을 집중시킨다.

잠시 후 김양과 김용필은 입으로 자체 효과음까지 내며 케이크를 들고 요란하게 등장한다. 촬영일 기준 얼마 남지 않은 장민호의 생일을 축하해 주기 위해 서프라이즈를 준비한 것. 이때 카페 직원들, 손님들도 하나둘씩 일어나더니 생일 축하 현수막과 피켓을 들고 함께 생일 축하 노래를 불러 장민호를 깜짝 놀라게 한다. 김양과 김용필이 손님들과 함께 작당모의를 해 큰 이벤트를 꾸민 것.

장민호는 광대가 승천할 것 같은 함박웃음을 보이더니, 신나는 음악에 맞춰 즉석에서 아이돌 그룹 출신다운 댄스로 흥을 돋워 모두의 환호를 받는다.

장민호는 고마운 김양, 김용필 두 사람에게 이천 쌀로 특별한 '호마카세'를 선보인다. 사골 없이 1시간 만에 뚝딱 완성하는 뽀얀 국물의 설렁탕, 매콤 달콤 중독성 최강 돼지갈비찜까지. 김양과 김용필이 "이 음식들에 쌀이 들어간다고?"라며 놀란 장민호의 이천 쌀 '호마카세'와 함박웃음이 쏟아진 장민호의 생일 서프라이즈는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 28일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

마이큐, ♥김나영 '결혼 2달만' 새 생명 맞이 솔직 심경.."두 子에 온전히 집중"

2.

사위 정보석→팬클럽 회장 하지원 오열…故 이순재, 후배들 배웅 속 영면[SC이슈]

3.

'49세' 문정희, 쩍 갈라진 등 근육 비결 "10년째 러닝 5km 후 눈바디 체크" ('편스토랑')

4.

[인터뷰③] '두 아이 父' 조복래 "내년 2월 늦깎이 결혼식 올린다…좋은 아빠 되고파"

5.

전현무, 前여친 한혜진 서운하겠네 "동종업계 연애 단점有..전 국민 다 알아" 한숨

연예 많이본뉴스
1.

마이큐, ♥김나영 '결혼 2달만' 새 생명 맞이 솔직 심경.."두 子에 온전히 집중"

2.

사위 정보석→팬클럽 회장 하지원 오열…故 이순재, 후배들 배웅 속 영면[SC이슈]

3.

'49세' 문정희, 쩍 갈라진 등 근육 비결 "10년째 러닝 5km 후 눈바디 체크" ('편스토랑')

4.

[인터뷰③] '두 아이 父' 조복래 "내년 2월 늦깎이 결혼식 올린다…좋은 아빠 되고파"

5.

전현무, 前여친 한혜진 서운하겠네 "동종업계 연애 단점有..전 국민 다 알아" 한숨

스포츠 많이본뉴스
1.

와 도대체 얼마 줘야 하나, 이런 FA 선례 없었다…최형우, KIA·삼성 다 원하는데 왜 길어지나

2.

2할4푼 타자가 48억, 14홀드 투수가 52억…왜 80억 박찬호가 싸보이냐

3.

"KBO 다른팀 가고 싶었지만 계약 못하게…" 타팀 관심 받았는데, 재계약 불발에 섭섭함 폭발

4.

[공식발표] 와!! 이영하 4년 52억 잔류 → 두산 광폭행보. 벌써 148억 쏟았다

5.

이영하 미친 52억 계약, 시장에 투수가 없다는 증거...최원준도 A등급 대반란 일으킬까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.