'정보원' 허성태, 알고 보니 '케미 요정'이었네…"브로맨스부터 순정 로…

기사입력 2025-11-27 14:24


사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '정보원'이 허성태와 배우들의 다채로운 케미로 기대감을 고조시킨다.

12월 3일 개봉하는 '정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디다.

극 중 마지막 한탕을 노리는 형사 오남혁을 연기한 허성태는 예상 밖의 특급 케미로 색다른 재미를 예고한다. 먼저, 유능하지만 의리는 없는 정보원 조태봉과는 사사건건 부딪치면서도 막상 작전에 돌입하면 기묘한 호흡이 맞아떨어지는 티격태격 상극 케미를 선보인다. 배신과 의리를 아슬아슬하게 오가는 두 사람이 만들어내는 묘한 브로맨스는 보는 것만으로도 큰 웃음을 유발한다.

여기에 생각보다 행동이 앞서는 형사 이소영(서민주)을 향한 형사 오남혁의 순정도 시선을 끈다. 작전보다 로맨스에 집중하는 오남혁과, 팀장 자리를 노리는 야심가 이소영이 어떤 관계로 발전할지 궁금증을 자극한다. 나아가 모두의 의도와 달리 오남혁을 중심으로 형성된 예상 밖의 삼각관계 역시 유쾌한 웃음을 더한다. 허성태는 '정보원'의 관전 포인트로 "허성태, 조복래, 서민주의 삼각관계와 치정 멜로 스릴러를 넘어서는 감정 연기"를 꼽은 바 있어, 이들이 만들어낼 아슬아슬한 케미에 대한 기대는 더욱 고조되고 있다.


