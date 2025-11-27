[공식]'마마 어워즈', 홍콩 초대형 화재 속 강행…"화려한 연출보다 위로와 희망"(전문)

기사입력 2025-11-27 20:36


[공식]'마마 어워즈', 홍콩 초대형 화재 속 강행…"화려한 연출보다 위…
사진 제공=CJ ENM

[스포츠조선 정빛 기자] '2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)'가 홍콩 타이포 아파트 대형 화재로 사회 전체가 애도 국면에 들어간 가운데, 공연을 강행한다는 공식 입장을 발표했다.

'2025 마마 어워즈' 측은 27일 "
홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표한다"라며 "유가족 분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전한다"고 운을 뗐다.

이어 "'슈퍼 홍콩' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다"고 알렸다.

또 "음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며, 화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"고 했다.

그러면서 "음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바란다"라며 "끝까지 책임감을 가지고 최선을 다하는 '2025 마마 어워즈'가 되겠다"고 약속했다.

앞서 26일(현지시간) 홍콩 북부 타이포 지역 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트'에서 발생한 초대형 화재로 사망자 44명, 중상자 45명, 실종자 279명이라는 재난급 피해가 확인됐다. 현지 사회가 큰 충격에 빠지며 각종 행사와 포럼이 줄줄이 취소되는 등 엄중한 분위기가 이어지자, 오는 28, 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 예정된 '2025 마마 어워즈' 역시 개최 가능성을 비롯한 총체적 조정이 논의돼 왔다.

거듭되는 논의 끝에, '마마 어워즈' 측은 기본적으로 개최 의지를 유지하되, 기존의 화려한 무대 연출을 대폭 축소하기로 했다. 다만 현지 추모 분위기와 안전, 정서적 우려가 계속되는 만큼, 시상식 전반의 세부 일정과 연출 방식은 방송 직전까지 추가 논의가 이어질 전망이다.

다음은 '2025 마마 어워즈' 입장 전문.


안녕하세요. '2025 MAMA AWARDS'입니다.

홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표합니다.

유가족 분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전합니다.

'2025 MAMA AWARDS'는 'Support Hong Kong' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고,

피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 합니다.

'2025 MAMA AWARDS'는 음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며,

화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있습니다.

음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바랍니다.

끝까지 책임감을 가지고 최선을 다하는 '2025 MAMA AWARDS'가 되겠습니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"미성년 남미새라고 모욕" 故김새론 모친, 김수현 변호사 '징계 요청' [전문]

2.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

3.

민희진, 법정서 오열 "방시혁 구애로 입사→뉴진스 성공 시켜, 왜 해임당해야 하나"

4.

이이경 루머 폭로자, '10억 공갈 시나리오' 짜고 있었다…사전 모의까지 적나라[SC이슈]

5.

송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

연예 많이본뉴스
1.

"미성년 남미새라고 모욕" 故김새론 모친, 김수현 변호사 '징계 요청' [전문]

2.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

3.

민희진, 법정서 오열 "방시혁 구애로 입사→뉴진스 성공 시켜, 왜 해임당해야 하나"

4.

이이경 루머 폭로자, '10억 공갈 시나리오' 짜고 있었다…사전 모의까지 적나라[SC이슈]

5.

송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

스포츠 많이본뉴스
1.

그 나이스하던 '차기 주장'은, 왜 두산에 폭탄을 던졌나...풀기 힘든 외인 보류권 딜레마

2.

52억원↑ 선발 보장까지, 그러나 결국 '두산'이었다…"4년 뒤 '가성비' 소리 나오게 하겠습니다" [인터뷰]

3.

"잉글랜드, 홍명보호 16강서 만나는 것이 '최상'" 대한민국 조 2위 조별리그 통과…'단짝' 손흥민→케인, 첫 A매치 충돌 '기대'

4.

김포FC 선수단, '사랑의 이불 빨래방' 봉사활동 참여

5.

원주 DB, 'DB식당' 팬 초청 이벤트

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.