[공식]'마마 어워즈', 홍콩 초대형 화재 속 강행…"화려한 연출보다 위…

[스포츠조선 정빛 기자] '2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)'가 홍콩 타이포 아파트 대형 화재로 사회 전체가 애도 국면에 들어간 가운데, 공연을 강행한다는 공식 입장을 발표했다.
또 "음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며, 화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"고 했다.
거듭되는 논의 끝에, '마마 어워즈' 측은 기본적으로 개최 의지를 유지하되, 기존의 화려한 무대 연출을 대폭 축소하기로 했다. 다만 현지 추모 분위기와 안전, 정서적 우려가 계속되는 만큼, 시상식 전반의 세부 일정과 연출 방식은 방송 직전까지 추가 논의가 이어질 전망이다.
다음은 '2025 마마 어워즈' 입장 전문.
안녕하세요. '2025 MAMA AWARDS'입니다.
홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표합니다.
유가족 분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전합니다.
'2025 MAMA AWARDS'는 'Support Hong Kong' 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고,
피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 합니다.
'2025 MAMA AWARDS'는 음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며,
화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있습니다.
음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바랍니다.
끝까지 책임감을 가지고 최선을 다하는 '2025 MAMA AWARDS'가 되겠습니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com