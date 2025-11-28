이서진, 신세계家와 절친이라더니 "애니 동생과 동명이인" 남다른 인연 ('비서진')
[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 이서진이 올데이 프로젝트 애니와 남다른 인연을 밝혔다.
28일 방송된 SBS 예능프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서는 올데이 프로젝트를 수발하는 김광규, 이서진의 모습이 담겼다.
김광규는 첫 아이돌 수발에 패션까지 신경 써서 왔다. 제작진이 이서진에게 이를 언급하자 이서진은 "내가 준 바지인데?"라고 말해 웃음을 안겼다.
올데이프로젝트 소속사에서는 수평적 관계를 위해 영어 이름을 쓰고 있다고. 소속사 측에서는 "인수인계할 게 많다"며 캐리어에 큰 현장 가방까지 들고 와 두 사람을 놀라게 했다. 설명을 듣던 이서진은 "오늘 촬영 접자"고 말해 웃음을 안겼다.
인수인계를 마치고 멤버들을 만난 두 사람. 애니는 이서진을 보자마자 "잘 지내셨냐"며 반갑게 껴안았다. 알고 보니 이서진과 애니는 남다른 인연이 있었다. 이서진은 "애니 엄마랑은 초등학교 때부터 알고 아빠랑은 고등학교 때부터 봤다. 애니는 태어날 때부터 봤다. 나오자마자 잘돼서 너무 좋다"고 밝혔다.
애니는 멤버들에게도 "어떻게 아냐면 우리 아빠, 엄마랑 엄청 친하시다. 그래서 어렸을 때부터 알고 지냈다"고 이서진과의 인연을 소개했다. 이서진은 "원래는 삼촌이라 부른다"며 "옛날부터 맨날 다리 찢고 다니더니"라고 애니의 어린 시절을 떠올렸다.
우찬은 이날의 일정표를 보다 이서진에게 실수를 고백했다. 우찬은 "제가 실수를 한 게 저희 비공개 행사인데 라이브 방송에서 모르고 오늘 행사를 간다고 말해버렸다. 그래서 사람이 많을 수도 있다. 그래서 보디가드 역할도 해주셔야 한다"고 고백했고 이서진은 "나도 행사 많이 가봤다"며 대수롭지 않게 여겼다.
대화 중에 애니가 합류했고, 애니는 이서진 얼굴의 흉터를 가리켰다. 애니는 "이거 우리 집에서 생긴 거다. 우리 집에서 자다가 소파에서 떨어지셨다"고 밝혔다.
이서진은 "그때 엄마는 출장 가서 안 계시고 아빠랑 둘이 술 먹다 잤다. 자고 일어났는데 '형 얼굴 왜 이래' 해서 왜 그러냐 했더니 얼굴에 피가 나더라. 서윤이도 '피난다'고 했다. 얘 동생은 나랑 이름 똑같다"고 밝혔다.
이서진은 애니의 아버지에 대해 "어릴 때부터 공부도 잘하고 아는 것도 많고 관심 있는 것도 많다. 얘네 아빠 기타 치는 거 아냐. 내가 좋아하는 밴드 기타리스트가 있는데 똑같은 기타를 선물해줬다"며 "얘네 아빠랑 만나면 아는 게 많아서 재밌다"고 오래된 친구 면모를 보였다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.