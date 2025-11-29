이장우 결혼하자마자 '팜유' 신입 등장.."비주얼이 필요하다" ('나혼산')

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 구성환이 약 3주간의 해외 촬영을 앞두고 사랑스러운 반려견 '꽃분이'와 '이주승 없는 이주승 절친'과의 모임으로 행복을 가득 채웠다. 무엇보다 '꽃분이'를 향한 구성환의 애틋한 사랑이 보는 이들의 마음까지 녹였다. 또한 배우 서범준은 끝없는 '빵 사랑'으로 '팜유 남매' 전현무와 박나래를 놀라게 만들며 '디저트계 팜유 신입'에 손색없는 매력을 뽐냈다.
최고의 1분은 구성환이 반신욕을 하는 '꽃분이'와 교감하는 장면이었다. 따뜻한 물에 노곤해진 '꽃분이'의 눈이 스르륵 감기는 귀여운 모습과 이를 애틋하게 바라보는 구성환의 사랑스러운 투 샷이 시청자들의 마음을 사로잡았다. 해외 촬영으로 잠깐의 이별을 앞둔 이들의 장면은 시청률 5.7%를 기록했다.
또한 구성환은 이주승의 어머니를 비롯해 이주승을 통해 알게 된 절친들과 만나 수다의 장을 열었다. 그는 "주승이 때문에 친해졌지만, 엄마도 완전 열려 있는 친구다. 별의별 이야기를 다 하는 사이다"라며 어머니와의 각별한 우정을 자랑했다. 친구의 엄마와 술 친구가 되어 걱정과 선물을 주고받는 구성환의 모습에 무지개 회원들은 "신기하다"라며 부러움을 드러냈다.
스케줄 때문에 참석하지 못한 이주승은 '이주승 없는 이주승 절친 모임'을 보고 "내가 촬영하고 있을 때 이렇게 모여 있으면 마음이 편하다. 다들 고맙다."라며 마음을 전했다. 함께 고민거리를 나누고, 자신을 걱정해 주는 이들 앞에서 울컥한 구성환은 "뒷모습만 봐도 좋은 사람들이 있지 않냐. 각자의 주파수가 달라서 무슨 이야기를 하는지 모르겠지만 그래도 신나고 좋다."라며 절친들을 향한 애정을 드러냈다.
그런가 하면 '무지개 친구를 소개합니다'의 주인공으로, 자취 9년 차인 배우 서범준의 일상이 공개됐다. 앞서 키의 집들이에서 비주얼과 달리 엄청난 대식가의 면모를 보여 줬던 서범준은 "먹는 걸 진짜 좋아한다"라면서 "팜유 멤버들이 보고 싶었다."라고 말했고, 전현무와 박나래는 "팜유에도 비주얼이 필요하다."라며 반겼다.
최근 작품을 마친 서범준은 자신만의 '준 치팅데이'를 보냈다. 새벽부터 치즈 불고기 샌드위치를 시작으로, 끊임없이 빵을 먹는 '빵 러버'의 모습이 모두를 놀라게 만들었다. 빵을 먹으면서도 빵 영상을 보고, 빵을 데우면서도 또 다른 빵을 먹는 그의 모습에 "또 빵이야?"라며 절친 키도 경악했다. 그는 배우로서 최소한의 양심이라며 저당 소스를 뿌려 빵을 먹고, 먹은 만큼 운동을 하며 철저하게 관리하는 숨은 노력을 보여줘 감탄을 자아냈다.
또한 서범준이 친누나가 운영하는 디저트 가게에서 아르바이트를 하는 모습도 공개됐다. 그는 배우 준비를 하면서 많은 아르바이트를 했다고 밝히며, 스무 살 때 아르바이트를 하던 중 자신의 롤 모델인 배우 유지태를 만났던 사연도 밝혀 이목을 집중시켰다. 그는 "유지태 선배님이 인터뷰하는 걸 보고 롤모델로 삼았는데, 실제로 그 말씀을 들었을 때 너무 행복하고 소중한 시간이었다."라며 당시를 떠올리며 울컥한 마음을 전했다.
집에 돌아온 서범준은 치즈와 생크림을 넣은 김치볶음밥을 먹고, 또다시 디저트로 빵을 먹었다. 게다가 '빵케팅(빵+티켓팅)' 성공으로 빵 택배까지 받는 모습에 무지개 회원들은 혀를 내둘렀다. 이어 반려견 '몽드'와 전통시장 산책을 간 그는 두 손 가득 먹음직스러운 음식을 사 와 '준 치팅데이'의 피날레를 장식했다. 서범준은 "관리는 평생 해야 되는 거니까."라며 "배우라는 직업을 평생 하고 싶기 때문에 먹고 싶을 땐 먹고, 더 많이 움직이면 된다는 마음이 중요하다."라고 자신의 소신을 전했다.
다음 주에는 '팜유 왕자' 이장우의 결혼식에서 주례를 맡은 전현무와 사회를 맡은 기안84의 모습, 그리고 데이식스 드러머 도운의 도전 가득한 일상이 예고돼 기대를 끌어올렸다.