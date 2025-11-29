'암 투병' 이솔이, 약해진 몸 상태에 병원 2회차.."5일 앓고 치료제…

이솔이는 29일 "병원 2회차.. 기존 약으로 차도가 없어서 독감 검사 하러 왔어요"라고 글을 올렸다.
최근 여러 차례 감기로 고생 중이라고 밝힌 이솔이는 다시 병원을 찾을 정도로 회복이 더딘 상황. 그는 치료제 맞는 사진을 올리며 "결국 독감 엔딩. 거의 5일 동안 앓고 치료제 맞았다. 이미 수요일에 병원 다녀왔는데 미열이라고 독감까진 아닌 것 같다셨는데.."라고 전했다.
이어 "여러분 미열이어도 독감검사 꼭 하세요. 독감은 치료제가 명확해서 맞으면 거의 다음 날 바로 나으니 나처럼 고생하지 말기요"라고 당부했다.
앞서 이솔이는 "감기 때문에 모든 일정 스탑이다. 몸이 그라데이션으로 안 좋아지는 느낌이라 빨리 약 먹고 일상 로그아웃하겠다. 내일 살아날 수 있겠지"라며 몸 상태가 많이 약해졌음을 알린 바 있다.
한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며, SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'을 통해 일상을 공개했다. 지난 4월에는 여성암 투병을 고백해 안타까움을 안기기도 했다. 3년 전 퇴사 후 아이를 준비하던 중 암 판정을 받았다는 그는 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 털어놔 많은 응원을 받았다.