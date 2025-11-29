이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

기사입력 2025-11-29 19:06


이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 딸의 피아노 콩쿠르 수상에 축하를 건넸다.

이지혜는 29일 "내 아기 너무 자랑스러워"라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 트로피와 꽃을 들고 환한 미소를 짓고 있는 이지혜의 첫째 딸 태리 양의 모습이 담겨있다.

앞서 이날 이지혜는 "내가 더 떨린다"면서 피아노 콩쿠르에 출전 중인 듯한 태리 양의 모습을 공유했던 바.

집중한 채 피아노를 치고 있는 태리 양. 그런 딸의 모습을 멀리서 지켜보며 오히려 더 긴장한 듯한 엄마 이지혜의 모습이 눈길을 끈다.

이어 무사히 연주를 끝낸 뒤 결과 발표를 앞두고 환한 미소를 짓고 있는 태리 양과 달리 이지혜는 "떨려 죽겠다"고 해 웃음을 안겼다.

잠시 후, 콩쿠르 결과 태리 양은 수상을 하며 피아노 실력을 인정 받았다. 이에 이지혜는 "내 아기 너무 자랑스러워"라면서 딸의 수상을 축하했다.

한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 현재는 유튜브 채널을 통해 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

2.

'놀뭐' 이이경 하차 후..유재석 시선에 하하·주우재 연이은 실수 '최대 위기'

3.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

4.

김석훈, 전무후무 '아인슈타인 뇌 도난 사건'에 경악.."천재는 뇌세포부터 다르다"

5.

전현무, 이상형 고백했다 “곰치 같은 여자 좋아”

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

2.

'놀뭐' 이이경 하차 후..유재석 시선에 하하·주우재 연이은 실수 '최대 위기'

3.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

4.

김석훈, 전무후무 '아인슈타인 뇌 도난 사건'에 경악.."천재는 뇌세포부터 다르다"

5.

전현무, 이상형 고백했다 “곰치 같은 여자 좋아”

스포츠 많이본뉴스
1.

이딴 EPL 구단이 있나, 한국인 영입 오피셜 '일본어 발표'...미토마 앞세워 '전범 일본군' 홍보 논란→중국 민심 폭발 '한국 관련 사과 없어'

2.

'9년 동안 기다렸던 무대' 부천FC1995, 성남 상대 구단 최초 승강플레이오프 진출 도전!

3.

키움 히어로즈, '서울SOS어린이마을' 사랑 나눔 행사 진행

4.

태극마크 불발→LAD 3연패 조준은 순조롭다, "수술 잘 됐어요, 이제는 완전히 고치고 싶다"

5.

[포토] 현대건설-흥국생명 '올 시즌 첫 매진 기록'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.