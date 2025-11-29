'이다인♥' 이승기 "축의금 1등, 이세영과 양세형...액수에 깜짝 놀라" ('데이앤나잇')

기사입력 2025-11-29 22:39


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 이승기가 "축의금 1등이 이세영과 양세형이다"고 밝혔다.

29일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 21년 차 완성형 멀티테이너 이승기가 출연했다.

이날 연예계 대표 인맥 부자로 유명한 이승기는 한효주, 수지, 하지원, 이세영 중 가장 친한 여사친을 묻는 질문에 '한효주'를 꼽았다.

이승기는 "한효주 배우가 제일 친하다. 친구다. 동갑이기도 하고 털털하고 워낙 연기도 잘하니까 꾸준히 인연을 이어 오고 있다"고 밝혔다. 이어 이승기는 '와이프가 여사친들을 다 아냐'는 질문에 "효주 씨는 당연히 안다. 이세영 배우도 결혼식에 왔다"고 말했다.

그러면서 그는 "이세영 배우는 축의금을 가장 많이 했다. 내가 너무 당황해서 '세영아 왜 이렇게 축의금을 많이 냈냐'고 했더니 '오빠 정말 축하 드린다'고 하더라"면서 "세영 씨 결혼하면 그만큼 해야 한다"고 솔직하게 밝혔다.


이를 들은 문세윤은 "오빠지 않냐. 만원이라도 더 해야 하지 않냐"고 하자, 이승기는 "더 해야 한다. 진짜 깜짝 놀랐다"며 웃었다.

또한 이승기는 "세영이랑 양세형 씨랑 똑같이 축의금을 냈다"고 하자, 문세윤은 "양세형이 그럴 깜냥이 아니다"며 놀라 웃음을 자아냈다.

이승기는 "'이 분이 이렇게 많이 했다고?' 임팩트가 남는 분이 남자는 세형이 형, 여자는 세영이였다"고 했다. 그러자 문세윤은 "가운데 '세'자 들어가는 사람이 좋다"고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

