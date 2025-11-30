"쯔양아, 속도 좀 내"…김대호·안재현·조나단, 3男와 고기 먹방대결→"…

30일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서는 김대호, 안재현, 조나단이 '먹방 1티어' 쯔양에게 도전장을 선포해 이목을 집중시킨다.
이날 김대호는 인생 맛집으로 고깃집에 방문하자 "이참에 고기 대결 어떠냐"라고 운을 띄운다. 그러자 쯔양은 "저는 혼자 고기 3kg는 기본"이라면서 "설마 남자 셋인데 제가 지겠냐"라고 자신만만한 모습을 보여 김대호, 안재현, 조나단의 승부욕에 불을 지핀다. 이에 '먹방 1티어' 쯔양과 '성인 남성 셋' 김대호, 안재현, 조나단의 자존심을 건 먹방 대결이 펼쳐져 흥미를 높인다.
심지어 김대호, 안재현, 조나단은 정신을 쏙 빼놓는 입담 전략까지 동원한다고 해 궁금증을 고조시킨다. 김대호는 "쯔양아 속도 좀 내. 우리 엄청 빨라"라며 도발하고, 안재현은 "이제 고기 말고 밥 먹을 때가 됐다"라고 부추기며 교란 작전을 펼친다. 하지만 쯔양이 아랑곳 않고 고기 추가까지 외치자, 김대호는 "얘들아 조용히 하고 먹기만 하자"라며 급 노선을 변경해 웃음보를 터뜨린다는 후문이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com