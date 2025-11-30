박선주, 혼전임신 충격 고백..강레오 "아기만 낳아도, 성도 박 씨로 해…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박선주가 남편 강레오 셰프와의 연애부터 결혼, 그리고 혼전임신까지 숨겨왔던 속 이야기를 털어놨다.
그러던 중 혼전임신 사실을 알게 돼 큰 충격을 받았다고 고백했다.
박선주는 "강레오가 서 있었다. 들어오는 걸 못 들었는데 제 손에 있는 걸 보고 바로 잡아서 꽉 안아줬다. 그리고 병원에 데려가고, 집을 어떻게 할지 차근차근 설명해주고, '결혼 원하지 않으면 아기만 낳아도 된다, 성도 박씨로 해도 된다'고 했다. 그때 정말 안심했다"고 말했다.
이어 "그때 의리를 느꼈다. 이 사람이 나를 이렇게 지키는데 나도 지켜야겠다 싶었다. 그래서 결혼을 선택했다"고 설명했다.
하지만 결혼 후에도 쉽지 않은 과정이 있었다. 박선주는 "남편이 요리를 그만두더니 갑자기 농사를 짓고 싶다고 했다. 그러더니 집에 안 오는 거다. 처음엔 일주일에 두 번 오더니, 나중에는 2주에 한 번 오는 생활이 됐다"며 결혼 4년 차부터 따로 살기 시작했다고 털어놨다.
박선주와 강레오는 결혼과 육아, 직업 변화 속에서도 서로에 대한 의리를 지키며 부부로 살아가고 있다고 덧붙였다.
