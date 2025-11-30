박선주, 혼전임신 충격 고백..강레오 "아기만 낳아도, 성도 박 씨로 해…

박선주, 혼전임신 충격 고백..강레오 "아기만 낳아도, 성도 박 씨로 해도 된다"

기사입력 2025-11-30 13:38


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박선주가 남편 강레오 셰프와의 연애부터 결혼, 그리고 혼전임신까지 숨겨왔던 속 이야기를 털어놨다.

29일 방송된 MBN 속풀이쇼 동치미에서는 사랑은 의리다를 주제로 박선주가 강레오와의 연애 시절과 결혼 과정을 솔직하게 전했다.

박선주는 "남편이 연하다. 그 당시 진짜 핫했다. 일반인인데도 얼굴로 뜰 정도로 잘생겼다"며 "연애는 좋았지만 결혼은 생각 안 했다. 나보다 6살 어리고, 남의 집 귀한 아들 인생 망치는 것 같았다. 당시 내 나이가 42살이었다"고 말문을 열었다.

그러던 중 혼전임신 사실을 알게 돼 큰 충격을 받았다고 고백했다.

그는 "몸이 너무 아파 약국에 갔다가 임신 테스트기를 봤다. 혹시나 해서 테스트했는데 너무 놀라서 떨어뜨렸다. 어떡하지, 말하면 안 되겠다. 나 혼자 낳든지 어디로 가버려야겠다 싶었다. 악플도 수천 개 달릴 게 뻔했다"며 당시 심경을 털어놨다.

하지만 화장실 문을 연 순간 모든 게 달라졌다고 했다.

박선주는 "강레오가 서 있었다. 들어오는 걸 못 들었는데 제 손에 있는 걸 보고 바로 잡아서 꽉 안아줬다. 그리고 병원에 데려가고, 집을 어떻게 할지 차근차근 설명해주고, '결혼 원하지 않으면 아기만 낳아도 된다, 성도 박씨로 해도 된다'고 했다. 그때 정말 안심했다"고 말했다.

이어 "그때 의리를 느꼈다. 이 사람이 나를 이렇게 지키는데 나도 지켜야겠다 싶었다. 그래서 결혼을 선택했다"고 설명했다.


하지만 결혼 후에도 쉽지 않은 과정이 있었다. 박선주는 "남편이 요리를 그만두더니 갑자기 농사를 짓고 싶다고 했다. 그러더니 집에 안 오는 거다. 처음엔 일주일에 두 번 오더니, 나중에는 2주에 한 번 오는 생활이 됐다"며 결혼 4년 차부터 따로 살기 시작했다고 털어놨다.

박선주와 강레오는 결혼과 육아, 직업 변화 속에서도 서로에 대한 의리를 지키며 부부로 살아가고 있다고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

