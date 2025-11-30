'청춘의 얼굴' 된 이준호, 뜨겁게 사랑했던 '태풍상사'와 '굿 굿바이' "우리는 혼자 아냐"

기사입력 2025-11-30 14:06


'청춘의 얼굴' 된 이준호, 뜨겁게 사랑했던 '태풍상사'와 '굿 굿바이'…

[스포츠조선 조지영 기자] 꽉 닫힌 해피엔딩을 앞두고 있는 '태풍상사'가 벅찬 종영 소감을 전했다.

tvN 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정·김동휘 연출)가 오늘(30일) IMF와의 '마지막 승부'만을 남겨두고 있다. 그간 각자의 배역에 뜨겁게 몰입하며 그 시대를 살아낸 사람들로 살아왔던 이준호와 김민하는 직접 벅찬 종영 소감을 전하며 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다.

강태풍 그 자체, 이준호

이준호는 압구정을 누비던 도련님에서 직원들을 지키는 '진짜 사장'으로 성장하는 강태풍의 치열한 성장사를 캐릭터와 물아일체된 연기력으로 그려내며 호평을 받았다.

이토록 뜨겁게 몰입했던 이준호 역시 "'태풍상사'의 강태풍으로 살았던 2025년은 개인적으로도 뜻깊은 시간이었다. 가족과의 사랑, 친구와의 우정, 소중한 사람과의 사랑, 동료와의 유대감, 어떤 역경도 연대로 뚫고 헤쳐갈 수 있다는 자신감 등 태풍이를 통해 많은 것을 얻었다"는 뜨거운 소회를 밝혔다.

이어 "힘든 나날 속에서도 굳센 믿음으로 모든 일에 솔직하게 임하는 태풍이의 태도가 나뿐만 아니라 지금을 살고 있는 모든 분께 전해지길 바랐다"라며, "가끔 힘에 부쳐 쉬고 싶을 때 태풍이를 떠올려주시면 좋겠다. 우리는 혼자가 아니고 분명 함께라는 울타리 안에 있다"라는 감동적인 바람으로 깊은 울림을 남겼다.

뚝심의 상사맨, 김민하

김민하는 상사맨을 향한 열정, K-장녀의 책임감, 햇살 같은 포근함까지 조화롭게 담아내며 오미선을 완전히 자신의 얼굴로 만들었다.


이에 이번 작품을 통해 '시대극의 얼굴'을 또 한 번 갱신했다는 평가를 받고 있는 김민하는 "2025년 한 해를 태풍상사로 꽉꽉 채웠는데, 이제 작별 인사를 할 생각에 많이 아쉽기도 하다"라는 솔직한 마음을 드러냈다.

하지만 "찬란했던 기억이 훨씬 많았기에 예쁘게 잘 보낼 수 있을 것 같다"는 그녀는 "태풍상사 많이 사랑해 주셔서 감사하다"는 따뜻한 진심을 전해왔다.

'태풍상사' 최종회는 오늘(30일) 일요일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

2.

박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나[SC이슈]

3.

이승기, 이삿날 이다인♥·딸 두고 골프장 놀러갔다 "아침에 나가 밥 먹고 귀가" ('데이앤나잇')

4.

모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기녀' 등극('누내여')

5.

풍자, 25kg 감량+5번째 코 성형 후..몰라보게 달라진 근황 ('이용진')

연예 많이본뉴스
1.

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

2.

박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나[SC이슈]

3.

이승기, 이삿날 이다인♥·딸 두고 골프장 놀러갔다 "아침에 나가 밥 먹고 귀가" ('데이앤나잇')

4.

모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기녀' 등극('누내여')

5.

풍자, 25kg 감량+5번째 코 성형 후..몰라보게 달라진 근황 ('이용진')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 쇼트트랙 '밀라노 적신호' 켜졌다! '괴력의 단풍국' 폭풍 질주...월드투어 4차 대회 메달 레이스 첫날 '빈손' 마감, 남자 500m 출전권 놓칠 위기

2.

지옥에서도 데려온다는 왼손 불펜이 아직 FA 시장에 있다. 남은 FA 11명+김재환 홍건희. 이제 후반전 시작

3.

도대체 얼마나 더 잘해야 해? '환상 기점 패스+안정된 수비에도' 김민재, 팀내 최저 평점...바이에른은 장크트파울리에 3-1 역전승

4.

다저스 감독 내년 구상에 김혜성 있다! "WBC 차출될 가능성 생각하고 있어"

5.

100구+1안타 완봉승! 데뷔 5년만, 26세 군필 투수 생애 최고의 날…"한번더 질풍 같은 용기를" 대만서 찾은 희망 [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.