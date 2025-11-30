이시영, 논란됐던 '본아트' 또 올렸다…신생아 장식품 연출 논쟁 재점화

기사입력 2025-11-30 14:51


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이시영이 아기 '장식품화 논란'을 불렀던 신생아 본아트 사진을 다시 공개했다.

30일 이시영은 SNS에 "우리집에도 크리스마스가 왔다. 그리고 드디어 집으로 도착한 씩씩이의 본아트 완성본. 평생 소장각인 너무 예쁜 크리스마스 카드랑 액자까지. 고마워요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게시했다.

공개된 사진 속 이시영의 딸은 산타 모자와 의상을 입은 채, 크리스마스 오너먼트·트리·선물상자 등과 함께 촬영된 본아트 완성본이 담겨 있다.

해당 이미지들은 카드·액자 형태로 제작돼 이시영의 집 곳곳에 전시된 모습 역시 눈길을 끈다.

앞서 이시영은 지난 21일 산타 복장을 한 생후 17일 아기를 크리스마스 오너먼트 상자에 눕혀 촬영한 본아트 영상을 공개했다.

이시영은 "올해 크리스마스 오너먼트는 저 어때요"라는 문구를 적으며 귀여운 연출을 소개했지만, 일부 누리꾼 사이에서는 곧바로 논란이 일었다.

일부는 "신생아를 장식품처럼 연출하는 건 불편하다", "연출 방식이 과하다는 생각이 든다" 등의 우려를 제기했다.

반면 다른 누리꾼들은 "본아트는 신생아 촬영에서 흔히 하는 방식", "안전하게 감싸 촬영하는 정식 기법인데 과도한 비난", "탄생을 축복하는 의미의 사진일 뿐"이라며 옹호 의견을 보냈다.


당시 의견이 엇갈리자 이시영은 해당 영상을 하루 만에 삭제했고, 별도의 입장은 내놓지 않았다.

이시영이 이번에 다시 본아트 완성본을 공개하면서, 누리꾼들은 다시 다양한 반응을 보이고 있다.

누리꾼들은 "사진 너무 귀엽다", "카드로 만드니 더 감동적" 등 긍정적 반응과 함께 "논란 있었는데 굳이 다시 올렸네", "또 말 나올 듯" 등의 시선도 이어지고 있다.

한편 이시영은 올해 둘째 딸을 품에 안았으며, 개인 SNS를 통해 육아 일상과 함께 근황을 꾸준히 공유하고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

