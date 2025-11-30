"다시는 못 할 만큼"..류승룡, '김부장 이야기' 보내는 소감

[스포츠조선 문지연 기자] '김 부장 패밀리' 류승룡, 명세빈, 차강윤이 시청자들에게 마지막 응원을 보냈다.
JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(김홍기 윤혜성 극본, 조현탁 연출, 이하 '김 부장 이야기')가 30일 최종회를 앞두고 있는 가운데 '김 부장 패밀리'의 일상을 리얼하게 그려낸 배우 류승룡(김낙수 역), 명세빈(박하진 역), 차강윤(김수겸 역)이 종영소감을 전해 관심을 모으고 있다.
먼저 김낙수 역으로 이 시대 모든 '김 부장'들의 애환을 대변하며 많은 공감을 불러일으킨 류승룡은 "정말 진심을 다해 촬영했다. 감독님을 비롯한 모든 스태프, 배우들이 짧지 않은 시간 동안 다시는 못 할 만큼 열정과 최선을 쏟아부었다. 그 마음이 시청자 여러분께 닿았다는 걸 느낄 때마다 저희가 응원과 위로를 드려야 하는데 오히려 더 큰 위로와 선물을 받은 것 같아 깊은 보람을 느낀다. 여러분의 섬세하고 따뜻한 반응 하나하나가 큰 힘이 되었다. 많은 사랑과 응원 보내주셔서 진심으로 감사드린다"고 소회를 털어놓았다.
이어 "'김 부장 이야기'가 여러분의 삶 속에서 '가장 소중한 가치가 무엇인지'를 한 번쯤 돌아볼 수 있는 작품이 되었길 바란다. 우리가 유한한 가치를 향해 애쓰고 성취해 나가는 일도 중요하지만 그 다음 단계를 따뜻한 마음으로 유연하게 준비하는 지혜도 함께 떠올려보면 좋겠다. 또 같은 곳을 바라보며 손잡고 걸어갈 수 있는 가족, 동료, 친구 등 주변의 소중한 사람들을 다시 한 번 돌아보는 여유도 느끼셨길 바란다"는 따뜻한 바람을 덧붙였다.
명세빈은 김낙수의 아내이자 김수겸(차강윤)의 엄마로 아내들의 공감을 유발했던 바, "판타지적인, 그러나 어딘가에는 존재하는 하진 역을 연기하며 지혜롭게 가족을 챙기고 위기의 중년이라도 두려워하지 않고 다시 시작하는 단단한 모습에서 많은 걸 배웠다"고 말했다.
또한 "조현탁 감독님과 류승룡, 차강윤 배우를 비롯해 좋은 배우들과 함께 작업할 수 있어서 정말 감사했다. 하진 캐릭터를 통해 시청자분들도 힘을 얻길 바라며 '김 부장 이야기'를 사랑해주셔서 정말 감사하다"며 감사를 표했다.
미래에 대한 확신을 얻고자 고군분투하는 청춘 김수겸 역으로 청년 세대의 갈등을 표현한 차강윤은 "정말 가족처럼 이끌어주신 류승룡, 명세빈 선배님, 그리고 현장에서 항상 든든한 응원을 보내주신 감독님, 작가님께 깊이 감사드린다. 김수겸 역을 통해 류승룡, 명세빈 선배님과 가족이라는 하나의 울타리 안에서 연기할 수 있어서 영광이었고 행복했다"며 소감을 밝혔다.
더불어 "수겸이를 연기하면서 가족의 의미를 다시 한 번 되새기고 현 시대를 살아가는 청년으로서 많은 것을 깨달을 수 있는 귀중한 경험을 했다. 앞이 보이지 않는 길임에도 부딪히고, 깨지고, 넘어지고, 일어서며 자신의 것을 찾아가고 있는 많은 수겸이들에게 응원을 보내며 지금까지 시청해주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 해 훈훈함을 안겼다.
이처럼 류승룡, 명세빈, 차강윤의 진심 어린 마지막 인사로 아쉬움을 달래고 있는
JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'는 30일 오후 10시 30분 최종회가 방송된다.