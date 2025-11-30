日서 실사 흥행 1위 大기록 세운 '국보', 韓서 11일만 10만 관객 돌파
[스포츠조선 조지영 기자] 일본 영화 '국보'(이상일 감독)가 11일 만에 10만 관객을 동원했다.
'국보'가 영화관 입장권 통합전산망 기준, 개봉 11일만인 지난 29일 누적 관객수 10만6000명을 기록했다.
'국보'는 개봉 2주차 주말 10만 관객 돌파 뿐 아니라, 개봉 첫 주 관객수와 유사하게 관객 몰이를 하며 작지만 강한 흥행 돌풍을 일으키고 있다.
'주토피아 2' '나우 유 씨 미 3' '위키드: 포 굿' 등 할리우드 블록버스터 사이에서도 적은 좌석수에도 불구 흥행 톱5에 진입하는 기염을 토했다. 무엇보다 '주토피아 2'의 일일 상영 횟수가 1만717회, '국보'는 404회로 25배의 차이의 핸디캡에도 이 같은 흥행 선전은 놀랍다.
'국보'는 일본에서도 개봉주 2위로 출발, 2주 차, 3주 차 관객수가 늘어나는 개싸라기 흥행을 보여주며 개봉 172일 만에 역대 일본 실사 영화 흥행 1위에 등극, 한국에서도 신선한 흥행 신드롬을 예고한다.
소설가 요시다 슈이치의 동명 소설을 영화로 만든 '국보'는 가부키 배우가 재능을 꽃피워 인간 국보로 선정될 때까지의 반생을 그린 작품이다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 타카하타 미츠키, 테라지마 시노부, 모리 나나, 쿠로카와 소야, 와타나베 켄 등이 출연했고 '훌라 걸스' '악인' '용서받지 못한 자'의 이상일 감독이 메가폰을 잡았다.
