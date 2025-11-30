[종합] 함은정♥김병우, 성대한 결혼식…하정우 축사→함은정 직접 축가 '…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 티아라 출신 배우 함은정이 11월의 신부가 됐다.
김우리는 "우리 은정이 드디어 가네요~~ 뽀삐 뽀삐 왕 장갑 끼고 뒤 무대를 흔들었던 게 엊그제 같은데 ㅎㅎ 친정 오라비 마냥 맘이 뭉클 뿌듯하네유~ 은정아 오라비가 언제나 응원한다 행복하게 잘 살거라"라는 멘트와 함께 영상 여러개를 공개했다.
1988년 생인 함은정은 아역배우 출신으로 2009년 티아라로 재데뷔 했다. 티아라는 '보핍보핍' '너 때문에 미쳐' '롤리폴리' '러비더비' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 함은정은 티아라 활동과 함께 연기 활동도 병행, 드라마 '드림하이' '별별 며느리' 등에 출연하며 배우로도 입지를 굳혔다. 그는 MBC 일일극 '첫 번째 남자'에 출연한다.
1980년 생인 김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브' '전지적 독자 시점' 등을 연출했다. 그는 12월 넷플릭스 오리지널 '대홍수' 공개를 앞두고 있다.
한편 함은정은 지난 달 16일 자신의 개인 계정에 "11월 마지막 날 결혼을 한다. 평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다"며 "제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고 또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 지켜준 분과 새로운 출발을 함께 하기로 했다. 애정으로 응원해 달라. 열심히 예쁘게 잘 살겠다"고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com