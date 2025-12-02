'프로보노' PD "기존 법정물과 달라..소외계층 이야기 다룬다"

기사입력 2025-12-02 14:21


'프로보노' PD "기존 법정물과 달라..소외계층 이야기 다룬다"

[스포츠조선 조지영 기자] 김성윤 PD가 "기존 법정물과 달리 소외된 이웃의 이야기에 초점을 맞췄다"고 말했다.

2일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 공익변호사가 된 국민판사 강다윗 역의 정경호, 공익소송 전담팀 프로보노 소속 변호사 박기쁨 역의 소주연, 1등 로펌 오앤파트너스 대표변호사 오정인 역의 이유영, 8년 차 공익변호사 장영실 역의 윤나무, 전투력 만렙 공익변호사이자 프로보노팀 막내 유난희 역의 서혜원, 생계형 공익변호사 황준우 역의 강형석, 그리고 김성윤 PD가 참석했다.

김성윤 PD는 "'프로보노'는 라틴어로 '공익을 위하여'라는 뜻이다. 변호사들이 매년 무료로 법률 상담을 해주는 말로도 많이 쓰이고 있다. 우리 드라마에서는 로펌에서 매년 20~30시간 공익 소송을 전담해야 하는 이야기를 소재로 하고 있다. 그걸 프로보노 팀이 한다. 이 팀이 공익 사건을 다룬다. 돈이 없어 법률 상담을 받지 못하는 소외계층에 대한 이야기를 전면에 내세운다. 다른 법률 드라마와 달리 아픈 사연이 있고 좀 더 이야기가 확장되면서 대한민국 사회에서 이슈가 되는 문제를 던질 예정이다"고 연출 의도를 전했다.

첫 법정물에 도전하는 것에 대해 "매번 드라마는 힘들다고 생각한다. 특히 그나마 법정 안에서 모든 촬영이 이어지는 법정물은 쉽다고 생각했는데 아니었다. 이 드라마는 다양한 사례, 캐릭터가 나와 에너지가 많이 쓰이더라. 캐스팅이 좀 어려웠고 다행스럽게 역할에 맞는 배우들을 찾았다"고 답했다.

'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌을 그린 드라마다. 정경호, 소주연, 이유영, 윤나무, 서혜원, 강형석 등이 출연했고, 판사 출신으로 '미스 함무라비' '악마판사'를 집필한 문유석 작가가 극본을 '구르미 그린 달빛' '이태원 클라쓰' '안나라수마나라'의 김성윤 PD가 연출을 맡았다. 오는 6일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

“시아야… 이제는 형수님?” 장동민, 20년 여사친 정시아 앞 ‘호칭 딜레마’

4.

박지성 피부상태 어떻길래..이영표 "관리 받아도 안돼, 남다르다"(배달왔수다)

5.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

연예 많이본뉴스
1.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

“시아야… 이제는 형수님?” 장동민, 20년 여사친 정시아 앞 ‘호칭 딜레마’

4.

박지성 피부상태 어떻길래..이영표 "관리 받아도 안돼, 남다르다"(배달왔수다)

5.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

3.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

4.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

5.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.