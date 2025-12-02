'프로보노' 소주현→PD까지, 모두 외쳐 '갓경호' "따뜻한 리더십有"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정경호의 리더십에 대해 '프로보노' 팀의 칭찬이 끊이지 않았다.
2일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 공익변호사가 된 국민판사 강다윗 역의 정경호, 공익소송 전담팀 프로보노 소속 변호사 박기쁨 역의 소주연, 1등 로펌 오앤파트너스 대표변호사 오정인 역의 이유영, 8년 차 공익변호사 장영실 역의 윤나무, 전투력 만렙 공익변호사이자 프로보노팀 막내 유난희 역의 서혜원, 생계형 공익변호사 황준우 역의 강형석, 그리고 김성윤 PD가 참석했다.
프로보노 리더였던 정경호는 리더십에 대해 "실제로 나는 리더십이 정말 없다"고 겸손을 보였지만 동료들은 저마다 '따뜻한 리더십'을 언급하며 팀워크를 발휘했다. 소주연은 "정경호 오빠는 강다윗과 달리 정말 따뜻한 마음을 가졌다. 모든 스태프 이름을 다 외우고 시작부터 따뜻하게 맞아준다. 내가 연기하면서 벅차할 때 가장 먼저 알아봐주고 따뜻한 차를 챙겨주기도 했다"고 감사의 인사를 전했다.
서혜원은 "강다윗의 대사가 정말 어마어마하다. 그걸 다 외우면서도 어려움을 티를 안 낸다. 그 와중에도 모두를 아우른다. 정경호는 정말 최고의 리더인 것 같다"고 칭찬을 이어갔다.
'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌을 그린 드라마다. 정경호, 소주연, 이유영, 윤나무, 서혜원, 강형석 등이 출연했고, 판사 출신으로 '미스 함무라비' '악마판사'를 집필한 문유석 작가가 극본을 '구르미 그린 달빛' '이태원 클라쓰' '안나라수마나라'의 김성윤 PD가 연출을 맡았다. 오는 6일 밤 9시 10분 첫 방송된다.