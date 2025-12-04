이지혜, 인중 축소 수술·실리프팅 대만족…병원까지 추천 "아파도 꾹 참아"
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지혜가 다양한 시술 경험에서 우러나온 조언을 했다.
4일 손연재의 유튜브 채널에서는 '언니 왜 더 뽀송해졌어요? 10살 어려진 지헤 언니와 3시간 수다 떨기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
손연재는 이지혜와 만나 망원동 데이트를 했다. 오랜만에 이지혜를 만난 손연재는 "더 뭔가 뽀송해지셨다"고 말했고 이지혜는 "뽀송만이 아니다. 다 그런 게 있다. 우리 채널에 나왔다"며 시술을 언급했다. 이지혜는 최근 실리프팅과 인중 축소 수술을 받았다고 밝혀 화제가 된 바 있다.
카페에 가서 이지혜는 본격적인 관리 이야기를 했다. 제작진은 광이 나는 이지혜의 얼굴을 보며 "피부 비결 알려달라"고 말했고 손연재와 이지혜는 "피부는 레이저 같다"고 밝혔다.
이지혜는 "레이저부터 관리도 해보니까 누가 뭐가 좋다고 해서 나한테 맞는 게 아니다"고 말했고 손연재도 "저는 그런 거 다 안 맞는다. 너무 얼굴이 당겨지고 볼살이 없어지는 거 말고 튠페이스처럼 채워넣는 게 잘 맞더라"라고 공감했다.
이지혜는 "누가 울쎄라가 좋다, 써마지가 좋다, 튠페이스가 좋다고 하는데 너무 종류가 많지 않냐. '누가 뭐해서 나도 해야지'가 아니라 나한테 맞는 걸 찾는 게 중요하다. 미적 감각과 기계가 다양한 병원을 선택하는 게 좋은 거 같다"고 밝혔다.
제작진이 "나한테 맞는 시술을 어떻게 찾냐"고 묻자 이지혜는 "나는 모르지. 선생님은 안다"고 밝혔다. 손연재 역시 "정직한 선생님을 만나야 한다"고 밝혔다.
이에 이지혜도 공감하며 "내 얼굴에 대한 파악을 정확히 하는 사람을 만나야 한다. 예를 들면 '피부가 굉장히 얇아지니까 얇아지는 거에 위험한 건 하시면 안 된다'"라며 "페이닥터를 5년하고 개원한지 3~4년 된 안정된 병원. 의사가 직접 상담하는 병원을 추천한다"고 구체적으로 이야기했다.
가장 만족하는 시술에 대해서는 "나는 튠페이스도 해봤고 울쎄라, 써마지 다 해봤는데 실리프팅이 가장 명확하게 눈에 드러나서 좋았다. 나한테는 리프팅이 너무 필요했으니까 좋았다"며 "이름을 정확히 모르겠는데 피부에 보습 넣는 게 있다"고 밝혔다.
손연재가 "그거 아프지 않냐"고 놀라자 이지혜는 "아픈 게 왜 중요하냐. 내가 예뻐지는데. 꾹 참아야 한다. 아기도 낳는데 뭐가 두렵냐. 그거보다 아픈 건 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.