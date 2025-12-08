‘경도를 기다리며’ 이엘, 첫 등장부터 소름…알츠하이머 CEO의 두 얼굴

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이엘이 '경도를 기다리며'에서 강렬한 첫 등장만으로 극의 흐름을 바꿔 놓았다.
이어 카페에서 이경도(박서준)를 단독으로 불러낸 장면은 서지연의 또 다른 얼굴을 보여줬다. 그는 지우(원지안)와 경도의 스캔들 기사가 본인 의도였음을 털어놓으며 "지우의 영국행을 막고 자림어패럴로 데려오기 위해 일부러 기사로 묶었다"고 고백했다.
병을 숨겨온 언니가 결국 동생을 위해 스스로 병을 드러내며 부탁하는 장면에서 이엘은 절박함·단단함·포기할 수 없는 애정을 모두 담아냈다.
이엘의 연기는 감정의 고조를 과장하기보다 작은 변화와 절제된 톤으로 서지연이라는 캐릭터를 입체적으로 완성했다. 동생 앞에서는 밝고 유쾌하게, 남편과 경도 앞에서는 냉정하고 지적인 태도로 전혀 다른 두 얼굴을 구현하며 극의 서사를 단단히 붙잡았다.
첫 등장만으로 자매 서사와 기업가 서사는 물론, 세 인물의 감정선을 뒤흔든 이엘. 앞으로 알츠하이머 진단을 받은 CEO가 어떤 선택과 파장을 만들어낼지 관심은 더욱 커지고 있다.
'경도를 기다리며'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.
