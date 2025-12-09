‘자백의 대가’ 전도연, 명불허전 ‘연기의 대가’

지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'(전도연 분)와 마녀라 불리는 의문의 인물 '모은'(김고은 분), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러다. 인물 간의 세밀한 심리전을 그려낸 '자백의 대가'는 한시도 눈을 뗄 수 없는 흡인력 있는 전개로 공개 이후 연일 화제를 모으고 있다.
전도연은 하루아침에 누명을 쓰고 교도소에 수감된 후 일상을 되찾기 위해 위험한 거래를 받아들이게 되는 '안윤수'로 분했다. 평범함이라는 세상의 기준에서 벗어나 다소 자유분방한 성향을 띠는 인물로 그의 솔직함과 천진난만함은 검사 백동훈(박해수 분)의 의심을 산다. 가혹한 수사는 윤수에 대한 연민을 불러일으키지만, 그를 뒤쫓는 동훈의 시선을 통해 포착되는 초조한 얼굴과 불안함은 안윤수란 인물에 대한 판단을 유보하게 한다. 전도연 특유의 순진함이 묻어 있는 웃음은 그가 범인이 아니라고 말하는 듯하다가도, 그 이면의 집착과 욕망을 내보이는 서늘한 얼굴은 다시 그를 의심할 수밖에 없게 한다. 배우 전도연이 보여주는 그 간극은 무엇이 진짜인지 가늠할 수 없게 만들며 스토리의 줄기인 진범 찾기에 혼선을 더한다. 사건의 전말에 대한 궁금증을 유발하는 그의 활약은 미스터리 스릴러라는 장르에 힘을 보태며 보는 이들이 다음 화를 누르지 않고는 못 배기게끔 만들었다.
전도연이 연기를 잘한다는 사실은 자명하다. 그렇지만 그것이 새롭지 않다는 뜻으로 직결되는 것은 아니다. 독보적인 연기력을 강점으로 전도연은 계속해서 새로움을 탐색하며 대중에게 자신의 존재감을 상기시켜왔다. 이번 작품을 통해서는 새로운 장르를 통해 그의 장점을 제대로 보여주는 방식을 택했다. 앞서 안윤수 캐릭터를 구축하는데 있어 "인간의 본능적인 '생존 본능'에 집중했다"고 말한 바 있듯이, 그는 생에 전락의 순간에서 인간이 느낄 수 있는 눅진한 감정을 표정과 눈빛 하나 하나에 눌러 담았다. 살아남기 위한 처절한 울부짖음으로 감정을 터뜨리며 보는 이들의 마음을 미어지게 하는가 하면, 말없이도 감정이 느껴지는 깊은 눈빛과 호흡으로 복잡다단한 인물의 내면을 풀어냈다. 그렇게 활자로만 존재하던 안윤수는 전도연을 만나 생명력을 얻었고, 전도연은 또 다시 왜 전도연이어야만 했는지를 보여주었다.
하반기 최고의 기대작이란 타이틀에 걸맞은 전도연의 연기 차력쇼가 펼쳐지는 '자백의 대가'는 오직 넷플릭스에서 만나 볼 수 있다.