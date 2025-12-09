'기러기 아빠' 윤다훈, 억울함 토로 "사실혼도 아니었다"...돌싱 오해 해명

기사입력 2025-12-09 10:41


[스포츠조선 조윤선 기자] 윤다훈이 돌싱 오해에 억울함을 토로했다.

9일 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'은 황신혜, 윤다훈, 미미미누가 출연한 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 이상민은 "우리들의 큰형님. 돌싱계의 큰형님"이라며 윤다훈을 소개했다. 이에 윤다훈은 "사람들이 다들 날 돌싱으로 생각하는데 나는 한 번 (결혼)했다. 돌싱은 아니다"라고 밝혔다. 이어 "법적으로 결혼했거나 혼인 신고한 게 아니라 호적에 딸을 올린 거다"라고 설명했다.


전성기 시절 미혼부라고 고백해 화제가 된 윤다훈은 "나라의 부름을 받고 군대를 일찍 갔다가 휴가 나와서 만난 인연으로 우리 아이가 선물처럼 태어나서 아이를 키운 거다. (당시에) 결혼은 안 했다"고 밝혔다. 그러면서 "결혼을 두 번 안 했는데 돌싱이라고 할 수 있냐"며 억울함을 드러냈다.

이를 들은 이상민은 "그러면 사실혼도 아니었네"라고 말했고, 윤다훈은 "사실혼 아니다"라고 강조했다.

현재는 행복한 결혼 생활 중이라는 윤다훈은 "사람들이 아직도 나 혼자 사는 줄 안다"고 털어놨다. 그러자 탁재훈은 "체감상 이혼 3번 한 것 같다"며 농담했고, 윤다훈은 "체감은 7번째"라며 너스레를 떨었다.

한편 윤다훈은 2000년 딸을 둔 미혼부라는 사실을 고백해 화제를 모았다. 이후 2007년에는 10세 연하의 한정식 레스토랑 CEO와 결혼해 둘째 딸을 얻었다. 현재 가족들은 캐나다에 거주하고 있으며, 기러기 아빠로 지내고 있다.

