[인터뷰①] '자매다방' 이수지 "스타 울렁증 있어..김의성 님 그 정도…

정이랑과 이수지는 9일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 쿠팡플레이 예능 '자매다방'의 인터뷰에 임했다. 이수지는 "저희가 레트로한 다방의 이미지로 수다를 떨면서 사적 친분을 기반으로 재미있게 손님들을 모시고 시간을 보내고자 했는데, 소소하게 주고받는 이야기를 재미있어 해주시고 다른 데에서 보지 못한 것들을 보셨다고 하셔서 기분 좋게 '자매다방'을 홍보하러 다니고 있다"고 했다.
이어 정이랑은 "수지가 워낙에 핫하고 그래서 워낙 능력이 있고 너무 잘 하고 있던 친구라 그냥 잘 될 거라고 믿어 의심치 않았고, 생각보다 더 관심을 가져주신 것 같아서 너무 감사하다. 수지는 경험이 여러가지고 많다. 라디오도 하고 뭐도 하고, 많이 있는데 저는 그런 게 없어서 '잘할 수 있을까?'했었다. 그런데 생각보다 잘 못한 것 가지만 잘 봐주신 것 같다. 너무 감사하다"고 말했다.
사진제공=쿠팡플레이
이수지는 "대본 리딩을 1시간 전에 한다. 게스트가 어떻게 답할지 모르니까, 미리 보는 건데 그 외에 답변에 대해서 애드리브고 기본적인 질문은 대본"이라고 했다. 정이랑은 이어 "확실히 대본은 있는데 진행을 하면서 게스트 분들에게 개인적으로 궁금한 것들이 많이 있더라. '이분은 개인적으로 술을 드실까? 드시면 얼마나 드실까? 어느 분과 친할까?' 이런 게 개인적으로 궁금해서 물어보는 게 많다. 막 던지는 얘기는 애드리브가 있는 것 같다"고 말했다.
이수지는 게스트들에 대해 "저는 스타 울렁증이 있다. 유명한 분들이 오시면 눈도 못 마주치겠다. 카메라가 돌고 있으면 '에라 모르겠다'하고 던지는 스타일이다. 카메라만 돌아가면 편하게, 심지어는 연장자로서 얘기하는 듯하게 하대하는 캐릭터가 부여돼 있어서 그런 걸 내려놓고 있다. '다음 주에 김의성 형님, 이제훈 씨가 온대'하면 전 주부터 떨었는데, 김의성 님이 그렇게까지 받아주실 줄 몰랐다"며 웃었다.
'자매다방'은 수지·이랑 자매가 수다 한 스푼, 낭만 두 스푼을 더해 최고의 스타 손님들과 함께 즐기는 다방 토크쇼. '모범택시3'의 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람을 시작으로 'UDT : 우리 동네 특공대'의 윤계상, 진선규, 김지현, 이정하, 그리고 그룹 엑소의 멤버 수호, 찬열, 카이, 디오, 세훈, 레이가 출연했다.