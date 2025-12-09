'윤전일♥' 김보미, 둘째딸 병원 입원했다 "짜증·울음 폭발, 얼마나 아플까"

기사입력 2025-12-09 15:15


'윤전일♥' 김보미, 둘째딸 병원 입원했다 "짜증·울음 폭발, 얼마나 아…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김보미가 둘째 딸이 병원에 입원한 안타까운 근황을 전했다.

김보미는 최근 둘째 딸이 후두염으로 입원한 사실을 밝혔다.

김보미는 "매일 사람만 보면 웃고 신나하는 우리 둘째 리하. 자주 아프지만 입원까지 한적은 처음이라..너무 미안한 둘째..후두염이라니..얼마나 아팠을까"라고 전했다.


'윤전일♥' 김보미, 둘째딸 병원 입원했다 "짜증·울음 폭발, 얼마나 아…
이어 "리우(첫째)랑은 너무 다른 리하. 리우는 아프면 그냥 계속 기운없이 자는 스타일. 리하는 그냥 짜증에 악지르고 울고..역시 성격 장난 아님.. 그래도 귀여우니까 여자니까 이해할게! 그니까 아프지마~빨리 퇴원하고 트리 보러 가자 리하야"라고 둘째 딸을 향한 애정을 드러냈다.

한편 김보미는 2020년 동갑내기 발레리노 윤전일과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

3.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

4.

[공식] '유퀴즈' 측 "조세호 자진 하차 존중, 유재석 이번주 홀로 녹화"

5.

[인터뷰②] '자매다방' 정이랑 "'청룡' 박정민에 2주간 행복..내 설렘 버튼"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

3.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

4.

[공식] '유퀴즈' 측 "조세호 자진 하차 존중, 유재석 이번주 홀로 녹화"

5.

[인터뷰②] '자매다방' 정이랑 "'청룡' 박정민에 2주간 행복..내 설렘 버튼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최형우 충격' KIA, 150억 악성 계약 오명 벗어야 한다…"이런 야구하던 선수 아닌데"

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

4.

손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

5.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.