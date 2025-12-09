'윤정수♥' 원진서, 결혼 1주일만 응급실行..병실서 수척 "속 계속 안 좋아"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 출신 필라테스 강사 원진서가 결혼 일주일만에 응급실을 찾은 안타까운 근황을 전했다.
원진서는 9일 "지난 일요일. 해산물 잘못 먹어서 결혼 일주일만에 아나필락시스 증후군으로 응급실행. 항상 아빠랑 가던 응급실을 이젠 보호자가 바뀌어서 오빠랑 갔다. 아프지 말아야겠다. 더 건강해야겠다"고 밝혔다.
이와 함께 원진서는 병원에 입원한 사진을 공개해 안타까움을 자아냈다.
또한 원진서는 윤정수가 사준 죽 사진도 공개하며 "응급실 다녀온 뒤로 하루가 지났는데도 속이 계속 안 좋다고 하니 오빠가 퇴근길에 본죽을 사다주었다. 꿀 맛이었다. 거짓말처럼 속이 금새 편안해졌다"고 애정을 드러냈다.
한편 원진서는 개그맨 윤정수와 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 8월 혼인신고를 마쳐 법적으론 이미 부부다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.