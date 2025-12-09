'윤정수♥' 원진서, 결혼 1주일만 응급실行..병실서 수척 "속 계속 안 좋아"

기사입력 2025-12-09 15:47


'윤정수♥' 원진서, 결혼 1주일만 응급실行..병실서 수척 "속 계속 안…

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 출신 필라테스 강사 원진서가 결혼 일주일만에 응급실을 찾은 안타까운 근황을 전했다.

원진서는 9일 "지난 일요일. 해산물 잘못 먹어서 결혼 일주일만에 아나필락시스 증후군으로 응급실행. 항상 아빠랑 가던 응급실을 이젠 보호자가 바뀌어서 오빠랑 갔다. 아프지 말아야겠다. 더 건강해야겠다"고 밝혔다.

이와 함께 원진서는 병원에 입원한 사진을 공개해 안타까움을 자아냈다.


'윤정수♥' 원진서, 결혼 1주일만 응급실行..병실서 수척 "속 계속 안…
또한 원진서는 윤정수가 사준 죽 사진도 공개하며 "응급실 다녀온 뒤로 하루가 지났는데도 속이 계속 안 좋다고 하니 오빠가 퇴근길에 본죽을 사다주었다. 꿀 맛이었다. 거짓말처럼 속이 금새 편안해졌다"고 애정을 드러냈다.

한편 원진서는 개그맨 윤정수와 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지난 8월 혼인신고를 마쳐 법적으론 이미 부부다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

3.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

4.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

5.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

3.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

4.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

5.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

대충격! 타이거즈 '심장'까지 팔아요! → 사장 폭탄선언 "판매 불가 선수는 없어"

4.

'손흥민 사랑' 토트넘 부주장 소신 발언 "포스테코글루 감독 시절 너무 그립습니다"

5.

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.