‘나혼산’ 9년 동행 박나래 촬영 중단→빅리거 새 회원 공개 [공식]

최종수정 2025-12-09 15:54

‘나혼산’ 9년 동행 박나래 촬영 중단→빅리거 새 회원 공개 [공식]

[스포츠조선 이유나 기자] MBC '나혼자 산다'가 9년간 한 식구로 함께해온 박나래의 촬영 중단 난리 속에 새 게스트를 공개했다.

MBC '나혼자 산다' 제작진은 9일 공식 계정에 시그니처 곰돌이 사진을 공개하면서 "이모, 삼촌들 안녕? 나 윌슨인데 내가 지금 누구 집에 왔는줄 알아?!!! 깜짝 놀랄걸?"이라고 궁금증을 자아냈다.

이어 "한국인 최초 메이저리그 골드 글러브 보유자, KBO 3년 연속 골든 글러브 수상에 빛나는 명불허전 최고의 야구선수 김하성 회원님 집에 있다구~"라며 "진짜 삐까뻔쩍하고 멋있어!!! 일상은 더 멋있어"라고 홍보했다.

그러면서 "이번주 금요일 밤 11시 10분 나혼자산다로 구경하러 와"라며 "나혼자 산다 김하성 메이저리거의_하루는?"이라는 태그까지 잊지 않았다.

지난 8일 MBC 예능 '나 혼자 산다' 제작진은 박나래 사건과 관련해 "이번 사안을 결코 가볍게 여기지 않았으며, 사실관계 확인을 포함한 내부 논의를 신중히 이어왔습니다. 사안의 엄중함과 박나래 씨의 활동 중단 의사를 고려하여, 제작진은 박나래 씨의 '나 혼자 산다' 출연을 중단키로 결정했습니다"라고 밝혔다.


‘나혼산’ 9년 동행 박나래 촬영 중단→빅리거 새 회원 공개 [공식]
한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 또 박나래는 의사 면허가 없는 '(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받은 의혹도 받고 있다.

일련의 논란과 관련, 박나래 또한 "여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"라며 모든 프로그램 하차와 활동 중단을 선언했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

3.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

4.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

5.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 서유리 “벗방? 타락 아닌 도전” 악플러 수백명 처벌 심경 고백(전문)

2.

'꼬치집 사장' 송백경, 손님에 도둑 누명 썼다 "이성 잃고 쌍욕, 장사 오래 못해먹겠다"

3.

박나래 ‘갑질 의혹’ 경찰 수사… 전 매니저들 “폭언·특수상해·대리처방” 고소

4.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

5.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

양현종 이후 5일째 감감무소식. 남은 FA는 9명. 이제는 장기전인가

2.

'와 이런 변수가' 김하성에 밀린 비운의 유망주, FA 잭팟 방해꾼 되나…"트레이드 매물" 예고

3.

대충격! 타이거즈 '심장'까지 팔아요! → 사장 폭탄선언 "판매 불가 선수는 없어"

4.

'손흥민 사랑' 토트넘 부주장 소신 발언 "포스테코글루 감독 시절 너무 그립습니다"

5.

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.